Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026

Вирджил ван Дейк, капитан сборной Нидерландов и защитник «Ливерпуля», раскритиковал паузы на водопой на чемпионате мира.

Ван Дейк высказался после матча Нидерланды – Япония (2:2) в группе F. По мнению нидерландского защитника, перерывы должны вводиться индивидуально для каждой игры, а не действовать во всех матчах турнира по умолчанию.

«Думаю, паузы на водопой – это действительно интересно. Я смотрел почти все матчи до сегодняшнего дня. Каждый раз, когда игра уходит на рекламу, это, скажем так, не то, что мне нравится.

Думаю, для нейтральных зрителей у телеэкранов это тоже не очень хорошо. Если действительно жарко, было бы правильно их вводить, но, по моему мнению, нужно смотреть на это в каждой игре отдельно. Впрочем, я, кажется, уже достаточно сказал на эту тему», – сказал ван Дейк.