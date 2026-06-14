Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал итог матча ЧМ-2026 Германия – Кюрасао (7:1).
Кюрасао тренирует Дик Адвокат, работавший со сборной России.
«Никто не ожидал чуда в этом матче. Все-таки уровни команд несопоставимы. Сборная Кюрасао выполнила свой минимум на этом турнире – забила хороший гол. Но было понятно, что Германия победит в три-четыре мяча. Может быть, семь и многовато.
Я переживал за Адвоката. Получать семь тяжеловато по-спортивному, но для Кюрасао это опыт, это первая игра команды на чемпионате мира. Думаю, что болельщики довольны тем, что их сборная просто участвует в турнире и смогла забить – не кому-то, а сборной Германии», – сказал Семшов.
- Адвокат в 2008 году приводил «Зенит» к Кубку и Суперкубку УЕФА.
- Голы у Германии забили Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38-я), дважды Кай Хаверц (45+5-я с пенальти и 88-я), Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я) и Дениз Ундав (78-я). У Кюрасао забил Ливано Комененсия на 21-й.
- Также в группе E выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.
Источник: «Спорт-Экспресс»