ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ проиграл «АЗ Алкмаар» со счетом 0:4.

Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

ПСВ с 9-й минуте играл в меньшинстве после удаления Джоуи Вермана. Голы у «АЗ Алкмаар» забили Мекс Мердинк на 25-й минуте, Весли Патати на 51-й, Элайджа Дейкстра на 58-й и Ро-Занжело Даал с пенальти на 66-й.

ПСВ в 24-й раз и в 8-й подряд играл в матче за Суперкубок Нидерландов. Клуб выигрывал трофей в 15 случаях. «АЗ Алкмаар» в 3-й раз в своей истории сыграл за Суперубок. Он завоевал трофей во 2-й раз. Единственная победа до этого была в 2009 году.

Суперкубок Нидерландов

ПСВ – АЗ Алкмаар – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Мердинк, 25; 0:2 – Патати, 51; 0:3 – Дейкстра, 58; 0:4 – Даал (с пенальти), 66.

Удаление: Верман, 9 – нет.