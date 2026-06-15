78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии

Дик Адвокат, главный тренер сборной Кюрасао, заявил, что его команда может гордиться собой после разгромного поражения от Германии (1:7) в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Игра прошла в Хьюстоне и стала для Кюрасао дебютной в истории мировых первенств. Нидерландский специалист признал подавляющее превосходство соперника.

«Они были просто слишком сильны. Мы пропустили слишком много избегаемых голов. Я бы сказал, что 4:1 было бы более справедливым результатом, но по качеству игры Германия превзошла нас», – сказал Адвокат на пресс-конференции.

Несмотря на крупный счет, тренер отметил историческую значимость участия Кюрасао в чемпионате мира и признался, что его тронула реакция болельщиков.

«Слезы? Это была радость людей Кюрасао, ее было видно и после матча. Возможно, дело в моем возрасте, но именно в такие моменты просыпаются эмоции. Мне нужно стараться избегать этого, мне это не нравится, но я растрогался от радости людей», – поделился Адвокат.

«Думаю, мы можем гордиться собой», – резюмировал главный тренер сборной Кюрасао.

77-летний Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао в 2024 году.

Ранее он тренировал сборные Нидерландов (трижды), Южной Кореи, Бельгии, России, Сербии и Ирака, а также «Зенит», «Рейнджерс», «Фенербахче» и другие клубы.

Чемпионат мира-2026 стал для Кюрасао первым в истории страны.

Скриншот эфира NOS