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  • Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»

Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»

В этом сезоне «Суонси» уже успел уволить больше менеджеров, чем все клубы Премьер-лиги вместе взятые. Франческо Гвидолина вытурили из клуба после седьмого тура. Боба Брэдли – после восемнадцатого. Подобной «скорострельностью» остались недовольны даже обычно нетерпеливые болельщики: действительно, в чем был виноват Гвидолин, если его команда показывала достойный футбол, а негативный результат приходил из-за индивидуальных ошибок?

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К слову, Гарри Монк, столь же поспешно уволенный руководителями «лебедей» в прошлом сезоне, сейчас достаточно здорово управляет «Лидсом», который идет на пятом месте в Чемпионшипе. Впрочем, и Монк, и Гвидолин, и Брэдли – это уже прошлое. Настоящим же, по всей видимости, будет не кто иной, как Райан Гиггз. О возможном союзе легенды валлийского футбола и главного (на сегодняшний день) валлийского клуба поговаривали еще летом. Тогда Гиггз не дождался соответствующего предложения, но вполне может получить его теперь. По слухам, в «Суонси» выбирают между ним и Крисом Коулменом.

Если Гиггз возглавит «Суонси», то это будет первая полноценная работа в его тренерской карьере – и сразу неподъемно сложная. Давайте вспомним, как хорохорился Боб Брэдли: «Я наблюдал за работой разных тренеров. Покеттино, Клопп, Тухель, не говоря уже про Гвардиолу и Анчелотти. И знаете, что вам скажу – возможно, я наивен, но считаю, себя тренером примерно их уровня. Не говорю, что я обязательно лучше этих ребят – но у меня не было аналогичных шансов это проверить». Премьер-лига остудила американский пыл: теперь Брэдли вряд ли позовут работать даже в Чемпионшип. Гиггзу же предстоит разгребать тот ворох проблем, что остался после Брэдли, а впереди, между прочим, всего один круг, чтобы сохранить для «лебедей» прописку в элите.

То, что Гиггз – валлиец, никак в данном случае помочь ему не должно. Никакого отношения к «Суонси» он, напомним, не имеет, как и не обладает достаточными знаниями о клубе. Работенка по вытягиванию «лебедей» из трясины была бы по плечу Сэму Эллардайсу или кому-нибудь в той же мере бывалому и прожженному – но никак не Гиггзу, чей послужной список в качестве тренера ограничивается должностью сиделки для Луи ван Гаала да четырьмя полусамостоятельными матчами на финише сезона 2013/14.

Назначение легенды «Манчестер Юнайтед» в тонущий и зовущий на подмогу клуб может стать для валлийской команды приговором. Посмотрите, как долго (и как безуспешно) «Валенсия» пытается справиться с последствиями работы Гари Невилла, который год назад был таким же нулевым наставником, каким сейчас является Гиггз. Невилл входил в штаб Роя Ходжсона, Гиггз – в штаб ван Гаала, но, чтобы тренировать на самом высоком уровне, такого опыта ощутимо мало.

Самого Гиггза понять нетрудно: если есть возможность начать карьеру тренера не в Чемпионшипе, а сразу в Премьер-лиге, то почему нет? Однако Райану следует как минимум оглядываться на неудачника Невилла, надеясь, конечно, что у него самого получится лучше.

Во всей этой ситуации непонятно одно: зачем новым (американским) владельцам «Суонси» понадобилось выгонять Гвидолина? Логика «чтобы назначить “своего” Брэдли» уже не работает – иначе бы американский тренер наверняка получил еще пару шансов. Гвидолин – опытный специалист, при нем «лебеди» играли не так уж плохо; к тому же, в прошлом сезоне он уже спасал их от вылета. Логики в этом увольнении после седьмого тура не было решительно никакой.

Логика в назначении Гиггза есть, но она – исключительно коммерческая. Гиггз – известный всему миру футболист, на «Суонси» после его прихода обратят куда более пристальное внимание, чем это было при Гвидолине и Брэдли. Существует, однако, высокая вероятность, что улучшению спортивных результатов это не поспособствует.

Третий лишний. Бентеке «уволил» очередного тренера

Англия. Премьер-лига Англия Суонси Брэдли Боб Гвидолин Франческо Гиггз Райан
Комментарии (2)
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Kulima
1483022890
Как-то неуважительно написано: "сиделка для ЛВГ". И потом, для чего нужны такие заметки любителя, статья ни о чём. Господин Яценко, вы твердо держите марку дна, браво!
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