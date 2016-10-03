Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня

Головин продлил соглашение с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин продлил контракт с командой. Новое соглашение с 20-летним футболистом будет действовать до лета 2019 года, о чем и сообщил глава селекционной службы армейцев Олег Яровинский. Условия контракта не разглашаются. «Нынешнее соглашение Александра Головина с командой действует до лета 2019 года», – заявил Яровинский.

Орлов удивлен претензиями к судейству в матче «Зенит» – «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения «Спартака» в предвзятости судейской бригады матча с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ.

«Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор», – заявил Орлов.

Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

«Астон Вилла» уволила Ди Маттео

Главный тренер «Астон Виллы» Роберто Ди Маттео отправлен в отставку. Английский клуб принял решение уволить 46-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.

По итогам 11 туров Чемпионшипа «львы» имеют в своем активе 10 очков и располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице. Последнюю победу клуб из Бирмингема одержал 13 августа.

Широков мог оказаться в «Борнмуте»

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не имел хороших шансов уехать из РФПЛ и поиграть в европейском клубе.

– Какой был ваш главный шанс в карьере?

– Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался.

– Ни одного вообще?

– Серьезного – ни одного. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов.

Фанаты «Спартака» испортили граффити болельщиков «Зенита»

Болельщики «Спартака» накануне матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» испортили граффити в Санкт-Петербурге, посвященные актеру Михаилу Боярскому и полузащитнику сине-бело-голубых Данни.

Шалимов получил постоянную должность в «Краснодаре»

Российский специалист Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера «Краснодара». Об этом сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг. Ранее Шалимов занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. Под его руководством команда победила в пяти матчах из шести.

Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова

Гвидолин уволен из «Суонси», команду возглавил Брэдли

«Суонси Сити» объявил об отставке Франческо Гвидолина с поста главного тренера команды. Руководство валлийского клуба уволило 60-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством итальянца «лебеди» набрали лишь 4 очка в нынешнем сезоне АПЛ и располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице. Новым наставником «Суонси» назначен Боб Брэдли, последним местом работы которого был «Гавр», выступающий во французской Лиге 2.

Беленов вызван в сборную России

Голкипер «Анжи» Александр Беленов вызван в сборную России на товарищеский матч против Коста-Рики. 30-летний вратарь сменил Игоря Акинфеева, который отправился на медицинское обследование в Германию и не успеет вернуться в расположение национальной команды до встречи с костариканцами. Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики пройдет 9 октября в Краснодаре.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России