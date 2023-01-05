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Роберто Ди Маттео
Роберто Ди Маттео
Италия
29 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
Поттер повторил достижение Ди Маттео. Итальянец выигрывал с «Челси» ЛЧ
2022.11.03 08:19
При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки
2018.07.12 18:59
21
Ди Маттео может быть назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана
2017.10.28 15:22
«Астон Вилла» даст Брюсу 25 миллионов на трансферы
2017.01.06 23:58
«Астон Вилла» отправила в отставку Ди Маттео
2016.10.03 12:08
3
Ди Маттео в ближайшее время может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы»
2016.10.03 00:49
Ди Маттео: «Результат – вопрос времени»
2016.10.02 14:19
1
Ди Маттео возглавил «Астон Виллу»
2016.06.03 11:47
2
Ди Маттео возглавил «Астон Виллу»
2016.06.02 20:28
1
«Астон Вилла» договорилась с Ди Маттео
2016.06.01 13:02
1
Ди Маттео ведет переговоры с «Лацио»
2016.05.22 01:17
Ди Маттео может возглавить «Астон Виллу»
2016.05.19 09:50
Роджерс – фаворит в борьбе за тренерское кресло «Суонси»
2016.04.26 08:42
Нойштедтер: «Хочу воспользоваться шансом сыграть на Евро-2016»
2016.01.08 15:26
2
Анчелотти и Ди Маттео составят конкуренцию Клоппу
2015.10.05 09:55
4
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