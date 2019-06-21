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Роберто Ди Маттео
Материалы
Роберто Ди Маттео - материалы
Италия
29 мая 1970 (56)
Тренер
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Публикации
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
21.06.2019 22:35
14
Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются
Нижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.
20.01.2017 09:55
2
Брюс «Вилла». Как «Астон Вилла» профукала 50 миллионов, но нашла «отличного мужика»
Обладая составом под Премьер-лигу, «Астон Вилла» копошится в зоне вылета. Китайские инвесторы психанули и уволили Ди Маттео после 11 туров. Сергей Бабарика рассказывает, почему счастье не в деньгах, и зачем Стив Брюс похудел.
14.10.2016 11:55
5
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.10.2016 20:52
13
Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня
Ананко ушел из «Спартака». «Мордовию» возглавил один из тренеров «Севильи». Кокорин раскрыл секрет срыва перехода в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.06.2016 21:15
12
Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»
Жозе Моуринью никогда не был так близок к отставке. Даже когда его первый раз уволили из «Челси», на португальца не было того «состава преступления», который можно предъявить сейчас. «Бомбардир» видит как минимум 7 причин того, почему Моуринью не стоит убирать сейчас.
30.10.2015 14:30
6
Кокорин опоздал на сбор сборной. Моуринью не будет уволен из «Челси». Дайджест событий дня
Натхо проведет ближайшие дни в больнице. Черчесов трудоустроился в польской «Легии». На территории «Лужников» произошел пожар. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.10.2015 23:45
3
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