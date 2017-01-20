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Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются

«Астон Вилла»

Когда вылетели: 2015/16

На каком месте сейчас: 13

Самое свежее пополнение когорты неудачников Чемпионшипа – «Астон Вилла». Это еще и не «днище», но уже «ниже ватерлинии», так как 13-е место команды Стива Брюса – это нижняя половина таблицы. Для «вилланов» вылет должен был стать полезным мероприятием, обрядом очищения от второсортных легионеров, которые превратили некогда великий клуб в посредственность, вместе с бездарным руководством.

Руководство ошиблось еще раз, назначив на роль спасателя Роберто Ди Маттео, но сейчас все выглядит не так уж плохо для «Астон Виллы», так как Стив Брюс – из тех специалистов, что в Чемпионшипе не задерживаются. Из хорошего отметим то, что «Вилла» в этом сезоне не вылетит в Лигу 1, к чему были предпосылки еще осенью. Из плохого – состав клуба не изменился кардинальным образом, и это вся та же скучная «Астон Вилла», научившаяся при Брюсе чаще выигрывать, чем играть вничью, как было при Ди Маттео.

Новые лица есть – Аарон Тчибола, Андре Грин, Джонатан Коджия, но на месте и вечный Агбонлахор – символ регресса «Виллы» и угасания ее амбиций. Что есть у Брюса, так это крепкая и надежная четверка защитников во главе с бывшим подопечным Стива в «Халл Сити» Джеймсом Честером, а также меньше пьющий и кое-как прогрессирующий Джек Грилиш на позиции плеймейкера. Осталось всего ничего – разбудить фланги и Росса Маккормака или найти другого результативного форварда и в следующем сезоне «Вилла» сможет быть на виду.

«Вулверхэмптон Уондерерс»

Когда вылетели: 2011/12

На каком месте сейчас: 16

Человек, причастный к падению «Астон Виллы», руководит сейчас принципиальным соперником «вилланов». Речь о Поле Ламберте, который уже успел провалиться еще и в «Блэкберне», но все равно считается специалистом хорошего уровня, получив работу в «Вулверхэмптоне».

Весьма странно было, что китайские владельцы клуба, подписав соглашение с «Бенфикой» и Жорже Мендешом и получив в свое распоряжение четверку португальских игроков – Ивана Кавалейру, Жоау Тейшейру, Хелдера Кошту и Силвиу, отказались от услуг Марку Силвы, претендовавшего на пост менеджера «волков» еще летом после отставки Кенни Джакетта. Сделали ставку на Вальтера Дзенгу, он прогнозируемо провалился, и теперь пришла очередь выводить «волков» на охоту Ламберту. А Марку Силва, тем временем, уверенно начал свое английское приключение в «Халл Сити».

С момента вылета из АПЛ «Вулверхэмптон» успел побывать в Лиге 1, но сохранил трех игроков из команды Мика Маккарти – голкипера Икеме, защитника Стирмэна и полузащитника Эдвардса. Именно Эдвардс – лидер «волков» вместе с лучшим из португальского легиона – Хелдером Коштой. Но они – полузащитники, а вот результативного форварда команде не хватает.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Когда вылетели: 2014/15

На каком месте сейчас: 17

«Куинз Парк Рейнджерс» вылетали за последние десять лет дважды, но вернуться смогли только один раз. После того как не удалось закрепиться в АПЛ с Харри Реднаппом, Тони Фернандес устал от бестолковых и сумбурных трат, из-за которых «Рейнджеров» даже оштрафовали на нарушение финансовой «справедливой игры» (надо же было кого-то, не «Челси» ж с «Ман Сити», ей богу!) и сейчас клуб живет на «подножном корме».

Состав «КПР» стал куда как проще по сравнению с тем, что вылетал из АПЛ, и сейчас клуб занимает свое место в таблице плюс-минус три-четыре позиции. Породнившись с Сэмом Аллардайсом в любви к деньгам, Джимми-Флойд Хассельбайнк сумел сохранить свой пост в «КПР» после скандального общения с журналистами благодаря эмоциональной победе над «Фулхэмом». Но при первом же удобном случае Фернандес убрал нечистого на руку тренера. Ему на смену пришел сам Иан Холловей – легендарный на «Лофтус Роуд» игрок и тренер, выводивший «Рейнджеров» в Чемпионшип из Лиги 1 много лет назад.

Начал Олли с блиц-крига в матче с «Норвичем», но дальше пошли шесть поражений – команда выглядела не безнадежно, но после 0:3 от «Брайтона» показалось, что отставка Холловея неизбежна. Но Тони Фернандес не стал портить опытному менеджеру Рождество, и случилось чудо – три победы кряду, причем две – по одинаковому сценарию. Первым забивает Идрисса Силла, затем соперник сравнивает счет, и поляк Павел Вжолек вырывает победу в концовке.

В январе покинули клуб лучший бомбардир Тайрон Шери (и здесь – Китай!) и фактурный немецкий форвард Польтер, но что-то подсказывает, что Олли, обожающий условия жесткой конкуренции за место в основе, готовит несколько подписаний в первую очередь в линию атаки.

«Кардифф Сити»

Когда вылетели: 2013/14

На каком месте сейчас: 18

«Кардифф Сити» вернулся к своим традиционным синим цветам в январе 2015 года. И где-то в то же время инициировавший переодевание «синих птиц» в красное Винсент Тан стал терять интерес к клубу. Практически все время после вылета из АПЛ в сезоне-2013/14 валлийский клуб болтается в середине таблицы без особых перспектив к возвращению, а в этом сезоне даже опустился к борьбе за выживание. Потому и позвали специалиста по решению локальных задач Нила Уорнока.

Нынешний «Кардифф» это – хранитель традиций клуба Пит Уиттингэм (11-й сезон в Уэльсе!), сам верховный викинг сборной Исландии Арон Гуннарссон (самое большое недоразумение лиги, что он все еще играет в Чемпионшипе) и Энтони Пилкингтон – неплохо зарекомендовавший себя в «Норвиче» Ламберта вингер. На этой ударной тройке (Пилкингтон с Уиттингэмом – лучшие бомбардиры команды) и зиждется шаткое благополучие «Кардиффа», но Уорнок надеется, что опытный Рики Ламберт сможет стать лидером атаки.

«Ноттингем Форест»

Когда вылетели: 1996/97

На каком месте сейчас: 20

Как-то незаметно «Ноттингем» из категории стабильных претендентов на места в плей-офф превратился в борца за выживание, но к этому все шло – уж очень сильно расшатывал лодку неудачными тренерскими назначениями кувейтский владелец клуба Фаваз Аль-Хасави. С декабря 2012 года, когда Фаваз купил «Ноттингем», с клубом работало девять тренеров и дольше года смогли продержаться только Билли Дэвис и Дуги Фридмэн. Чуть дольше года – их увольняли после 59-ти и 57-ми матчей соответственно.

Француз Филипп Монтанье, известный по работе в «Реал Сосьедаде» и «Ренне», продержался всего 30 матчей и был уволен совсем недавно после того как «лесники» взяли всего два очка в семи поединках. Фаваз уже и непрочь продать клуб, но реально совершить сделку только в межсезонье, а к тому времени было бы лучше, чтобы клуб сохранил место в Чемпионшипе.

На электрический стул в «Ноттигеме» сватают Райана Гиггза, которого Фаваз хотел пригласить еще летом, но валлиец совсем не похож на камикадзе, потому куда реальнее (и, вероятно, лучше) –вариант с Гари Роуэттом, недавно уволенным сумасшедшими китайцами из «Бирмингема» ради приглашения Джанфранко Дзолы.

«Блэкберн Роверс»

Когда вылетели: 2011/12

На каком месте сейчас: 22

Отступательное движение чемпиона Англии 1995 года к Лиге 1 продолжается уже несколько сезонов. Раньше клуб держался в середине таблицы Чемпионшипа на результативности Джордана Роудса, гарантировавшего 20 голов за сезон, но нельзя сказать, что сейчас у «бродяг» большие проблемы именно в нападении. Забивает «Блэкберн» даже больше, чем находящиеся в зоне плей-офф «Хаддерсфилд» и «»Шеффилд Уэнсдей», и намного больше, чем «Дерби» Стива Макларена, но слишком часто проигрывает, даже если получится забить дважды. Четыре поражения со счетом 2:3 в семи последних матчах – это просто мистика какая-то!

Кажется, команде Оуэна Койла, вернувшегося из своей командировки в МЛС ради работы в «Блэкберне», просто не везет, и рано или поздно ее прорвет – не может команда, которая неплохо играет, постоянно проигрывать в один мяч (а таких поражений у «бродяг» 12 из 14-ти!). Может это 37-летний Уэс Браун заразил команду вирусом невезения? А что – он даже иногда выходит на поле из лазарета и забил один гол – «Рэдингу», в матче, который, конечно же, проиграли 2:3.

«Уиган Атлетик»

Когда вылетели: 2012/13

На каком месте сейчас: 23

Команда, чьи болельщики бесплатно выполнили работу по созданию гимна Евро-2016 лучше самого Дэвида Гетта, даже с Уиллом Григгом в режиме «on fire» не может выбраться из зоны вылета чуть ли не со старта сезона. В таком случае диагноз таков – команда действительно заслуживает своего места на дне турнирной таблицы вместе с безнадежным «Ротерхэмом».

Но «Уиган» сражается – с вернувшимся в команду Хорди Гомесом, Стивеном Уорноком, Адамом Богданом и Юсси Яаскелайненом и 19-летним защитником Каллумом Коннолли из «Эвертона», который в первом своем матче в составе новой команды отметился дублем и принес первую победу «Латикс» в Чемпионшипе с конца ноября! Конечно же, «ириски» уступили такого парня лишь на правах аренды до конца сезона, а кроме него аутсайдеры взяли у «Стока» голкипера Хаугорда. Тренирует команду с недавних пор бывший тренер молодежной команды «МЮ» Уоррен Джойс.

Англия. Чемпионшип Англия Астон Вилла Кардифф Блэкберн Ноттингем Форест Уиган Атлетик Вулверхэмптон Куинз Парк Рейнджерс Брюс Стив Ди Маттео Роберто Ламберт Пол Хассельбайнк Джимми Флойд
Комментарии (2)
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1484898138
а почему бы было не написать к примеру что ноттингем форрест брал кубок европейских чемпионов (при чем дважды подряд)???
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