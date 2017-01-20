Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются

«Астон Вилла»

Когда вылетели: 2015/16

На каком месте сейчас: 13

Самое свежее пополнение когорты неудачников Чемпионшипа – «Астон Вилла». Это еще и не «днище», но уже «ниже ватерлинии», так как 13-е место команды Стива Брюса – это нижняя половина таблицы. Для «вилланов» вылет должен был стать полезным мероприятием, обрядом очищения от второсортных легионеров, которые превратили некогда великий клуб в посредственность, вместе с бездарным руководством.

Руководство ошиблось еще раз, назначив на роль спасателя Роберто Ди Маттео, но сейчас все выглядит не так уж плохо для «Астон Виллы», так как Стив Брюс – из тех специалистов, что в Чемпионшипе не задерживаются. Из хорошего отметим то, что «Вилла» в этом сезоне не вылетит в Лигу 1, к чему были предпосылки еще осенью. Из плохого – состав клуба не изменился кардинальным образом, и это вся та же скучная «Астон Вилла», научившаяся при Брюсе чаще выигрывать, чем играть вничью, как было при Ди Маттео.

Новые лица есть – Аарон Тчибола, Андре Грин, Джонатан Коджия, но на месте и вечный Агбонлахор – символ регресса «Виллы» и угасания ее амбиций. Что есть у Брюса, так это крепкая и надежная четверка защитников во главе с бывшим подопечным Стива в «Халл Сити» Джеймсом Честером, а также меньше пьющий и кое-как прогрессирующий Джек Грилиш на позиции плеймейкера. Осталось всего ничего – разбудить фланги и Росса Маккормака или найти другого результативного форварда и в следующем сезоне «Вилла» сможет быть на виду.

«Вулверхэмптон Уондерерс»

Когда вылетели: 2011/12

На каком месте сейчас: 16

Человек, причастный к падению «Астон Виллы», руководит сейчас принципиальным соперником «вилланов». Речь о Поле Ламберте, который уже успел провалиться еще и в «Блэкберне», но все равно считается специалистом хорошего уровня, получив работу в «Вулверхэмптоне».

Весьма странно было, что китайские владельцы клуба, подписав соглашение с «Бенфикой» и Жорже Мендешом и получив в свое распоряжение четверку португальских игроков – Ивана Кавалейру, Жоау Тейшейру, Хелдера Кошту и Силвиу, отказались от услуг Марку Силвы, претендовавшего на пост менеджера «волков» еще летом после отставки Кенни Джакетта. Сделали ставку на Вальтера Дзенгу, он прогнозируемо провалился, и теперь пришла очередь выводить «волков» на охоту Ламберту. А Марку Силва, тем временем, уверенно начал свое английское приключение в «Халл Сити».

С момента вылета из АПЛ «Вулверхэмптон» успел побывать в Лиге 1, но сохранил трех игроков из команды Мика Маккарти – голкипера Икеме, защитника Стирмэна и полузащитника Эдвардса. Именно Эдвардс – лидер «волков» вместе с лучшим из португальского легиона – Хелдером Коштой. Но они – полузащитники, а вот результативного форварда команде не хватает.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Когда вылетели: 2014/15

На каком месте сейчас: 17

«Куинз Парк Рейнджерс» вылетали за последние десять лет дважды, но вернуться смогли только один раз. После того как не удалось закрепиться в АПЛ с Харри Реднаппом, Тони Фернандес устал от бестолковых и сумбурных трат, из-за которых «Рейнджеров» даже оштрафовали на нарушение финансовой «справедливой игры» (надо же было кого-то, не «Челси» ж с «Ман Сити», ей богу!) и сейчас клуб живет на «подножном корме».

Состав «КПР» стал куда как проще по сравнению с тем, что вылетал из АПЛ, и сейчас клуб занимает свое место в таблице плюс-минус три-четыре позиции. Породнившись с Сэмом Аллардайсом в любви к деньгам, Джимми-Флойд Хассельбайнк сумел сохранить свой пост в «КПР» после скандального общения с журналистами благодаря эмоциональной победе над «Фулхэмом». Но при первом же удобном случае Фернандес убрал нечистого на руку тренера. Ему на смену пришел сам Иан Холловей – легендарный на «Лофтус Роуд» игрок и тренер, выводивший «Рейнджеров» в Чемпионшип из Лиги 1 много лет назад.

Начал Олли с блиц-крига в матче с «Норвичем», но дальше пошли шесть поражений – команда выглядела не безнадежно, но после 0:3 от «Брайтона» показалось, что отставка Холловея неизбежна. Но Тони Фернандес не стал портить опытному менеджеру Рождество, и случилось чудо – три победы кряду, причем две – по одинаковому сценарию. Первым забивает Идрисса Силла, затем соперник сравнивает счет, и поляк Павел Вжолек вырывает победу в концовке.

В январе покинули клуб лучший бомбардир Тайрон Шери (и здесь – Китай!) и фактурный немецкий форвард Польтер, но что-то подсказывает, что Олли, обожающий условия жесткой конкуренции за место в основе, готовит несколько подписаний в первую очередь в линию атаки.

«Кардифф Сити»

Когда вылетели: 2013/14

На каком месте сейчас: 18

«Кардифф Сити» вернулся к своим традиционным синим цветам в январе 2015 года. И где-то в то же время инициировавший переодевание «синих птиц» в красное Винсент Тан стал терять интерес к клубу. Практически все время после вылета из АПЛ в сезоне-2013/14 валлийский клуб болтается в середине таблицы без особых перспектив к возвращению, а в этом сезоне даже опустился к борьбе за выживание. Потому и позвали специалиста по решению локальных задач Нила Уорнока.

Нынешний «Кардифф» это – хранитель традиций клуба Пит Уиттингэм (11-й сезон в Уэльсе!), сам верховный викинг сборной Исландии Арон Гуннарссон (самое большое недоразумение лиги, что он все еще играет в Чемпионшипе) и Энтони Пилкингтон – неплохо зарекомендовавший себя в «Норвиче» Ламберта вингер. На этой ударной тройке (Пилкингтон с Уиттингэмом – лучшие бомбардиры команды) и зиждется шаткое благополучие «Кардиффа», но Уорнок надеется, что опытный Рики Ламберт сможет стать лидером атаки.

«Ноттингем Форест»

Когда вылетели: 1996/97

На каком месте сейчас: 20

Как-то незаметно «Ноттингем» из категории стабильных претендентов на места в плей-офф превратился в борца за выживание, но к этому все шло – уж очень сильно расшатывал лодку неудачными тренерскими назначениями кувейтский владелец клуба Фаваз Аль-Хасави. С декабря 2012 года, когда Фаваз купил «Ноттингем», с клубом работало девять тренеров и дольше года смогли продержаться только Билли Дэвис и Дуги Фридмэн. Чуть дольше года – их увольняли после 59-ти и 57-ми матчей соответственно.

Француз Филипп Монтанье, известный по работе в «Реал Сосьедаде» и «Ренне», продержался всего 30 матчей и был уволен совсем недавно после того как «лесники» взяли всего два очка в семи поединках. Фаваз уже и непрочь продать клуб, но реально совершить сделку только в межсезонье, а к тому времени было бы лучше, чтобы клуб сохранил место в Чемпионшипе.

На электрический стул в «Ноттигеме» сватают Райана Гиггза, которого Фаваз хотел пригласить еще летом, но валлиец совсем не похож на камикадзе, потому куда реальнее (и, вероятно, лучше) –вариант с Гари Роуэттом, недавно уволенным сумасшедшими китайцами из «Бирмингема» ради приглашения Джанфранко Дзолы.

«Блэкберн Роверс»

Когда вылетели: 2011/12

На каком месте сейчас: 22

Отступательное движение чемпиона Англии 1995 года к Лиге 1 продолжается уже несколько сезонов. Раньше клуб держался в середине таблицы Чемпионшипа на результативности Джордана Роудса, гарантировавшего 20 голов за сезон, но нельзя сказать, что сейчас у «бродяг» большие проблемы именно в нападении. Забивает «Блэкберн» даже больше, чем находящиеся в зоне плей-офф «Хаддерсфилд» и «»Шеффилд Уэнсдей», и намного больше, чем «Дерби» Стива Макларена, но слишком часто проигрывает, даже если получится забить дважды. Четыре поражения со счетом 2:3 в семи последних матчах – это просто мистика какая-то!

Кажется, команде Оуэна Койла, вернувшегося из своей командировки в МЛС ради работы в «Блэкберне», просто не везет, и рано или поздно ее прорвет – не может команда, которая неплохо играет, постоянно проигрывать в один мяч (а таких поражений у «бродяг» 12 из 14-ти!). Может это 37-летний Уэс Браун заразил команду вирусом невезения? А что – он даже иногда выходит на поле из лазарета и забил один гол – «Рэдингу», в матче, который, конечно же, проиграли 2:3.

«Уиган Атлетик»

Когда вылетели: 2012/13

На каком месте сейчас: 23

Команда, чьи болельщики бесплатно выполнили работу по созданию гимна Евро-2016 лучше самого Дэвида Гетта, даже с Уиллом Григгом в режиме «on fire» не может выбраться из зоны вылета чуть ли не со старта сезона. В таком случае диагноз таков – команда действительно заслуживает своего места на дне турнирной таблицы вместе с безнадежным «Ротерхэмом».

Но «Уиган» сражается – с вернувшимся в команду Хорди Гомесом, Стивеном Уорноком, Адамом Богданом и Юсси Яаскелайненом и 19-летним защитником Каллумом Коннолли из «Эвертона», который в первом своем матче в составе новой команды отметился дублем и принес первую победу «Латикс» в Чемпионшипе с конца ноября! Конечно же, «ириски» уступили такого парня лишь на правах аренды до конца сезона, а кроме него аутсайдеры взяли у «Стока» голкипера Хаугорда. Тренирует команду с недавних пор бывший тренер молодежной команды «МЮ» Уоррен Джойс.