Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет

«Ковентри Сити» практически гарантировал себе возвращение в АПЛ в следующем сезоне.

Команда, которую возглавляет бывший полузащитник и экс-главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, лидирует в Чемпионшипе с 85 очками после 42 матчей.

Напрямую в Премьер-лигу выходят первые две команды. За 4 тура до финиша «Ковентри» опережает идущий 3-м «Миллуолл» (73 балла, 42 игры) на 12 очков. Чтобы официально оформить повышение в классе небесно-голубым достаточно набрать в оставшихся играх 1 очко или же дождаться любой потери очков «львами».

Ближайший матч «Ковентри» проведет в пятницу, 17 апреля, в гостях против «Блэкберн Роверс».

2-е место в Чемпионшипе сейчас занимает «Ипсвич Таун» с 75 баллами, при этом клуб провел только 40 встреч. У идущего 4-м «Мидлсбро» сейчас на счету 72 очка (42 игры). Далее следует «Саутгемптон» (69 очков после 41 матча). У «Халл Сити», «Рексхэма» и «Дерби» после 42 встреч на счету 68, 64 и 63 балла соответственно. Команды, которые займут места с 3-го по 6-е, разыграют третью путевку в АПЛ в плей-офф.