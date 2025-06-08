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Англия. Чемпионшип
Команды
Мидлсбро
€ 115 млн
Мидлсбро
Миддлсбро
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Риверсайд
Сайт:
http://www.mfc.co.uk/
Тренер:
Ким Хелльберг
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Статистика
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Таблица
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
Вчера, 09:10
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
«Манчестер Юнайтед» связывался с двумя бывшими тренерами
6 января
1
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
2025.06.03 11:47
3
Фото
Клуб Миранчука побил трансферный рекорд МЛС
2025.02.05 15:39
Фото
Ихеначо вернулся в Англию спустя полгода – в команду Кэррика
2025.02.04 01:08
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Фото
Английский клуб высмеял Роналду
2024.10.16 23:11
5
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
2024.01.24 00:52
Трансляция
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
2024.01.23 11:40
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
2024.01.23 11:19
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
2024.01.10 00:56
Трансляция
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
2024.01.09 11:50
Итоги жеребьевки полуфинала Кубка английской лиги
2023.12.21 01:48
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
2023.12.20 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2023.11.02 07:43
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил «Мидлсбро»
2022.10.24 19:34
Фото
«Тоттенхэм» заплатил почти 15 миллионов за защитника «Мидлсбро»
2022.07.19 13:16
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Кубок Англии. «Челси» в гостях переиграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал
2022.03.19 22:07
1
«Челси» отозвал просьбу провести гостевой матч с «Мидлсбро» без зрителей
2022.03.15 20:49
1
«Челси» попросил FA провести матч с «Мидлсбро» без зрителей
2022.03.15 15:42
3
«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
2022.03.04 13:16
1
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