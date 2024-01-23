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    • «Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024

    «Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Мидлсбро», ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Чилуэлл, Бадьяшиль, Силва, Дисаси, Галлахер, Кайседо, Мудрик, Палмер, Стерлинг, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Мидлсбро»: Гловер, ван ден Берг, Фрай, Енгел, Гилберт, Барласер, Хоусон, О'брайен, Крукс, Роджерс, Форсс.

    Главный тренер: Майкл Каррик

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Мидлсбро»

    «Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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