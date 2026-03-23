Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории футбола, выигравшим 40 официальных титулов.

Он их добыл за 17 лет карьеры.

В воскресенье, 22 марта, его команда завоевала Кубок английской лиги после победы над «Арсеналом» в финале со счетом 2:0.

Для него это 19-й трофей с «Манчестер Сити». Всего с «горожанами» он 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз побеждал в Кубке лиги, 3 – в Суперкубке Англии, 2 – в Кубке Англии, по 1 – в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Также Гвардиола выиграл 14 титулов с «Барселоной» (по 3 раза чемпионат и Суперкубок Испании, по 2 – Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира).

На счету испанца еще 7 трофеев с «Баварией» (3 победы в чемпионате Германии, 2 – в Кубке Германии, по 1 – в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира).

Больше трофеев, чем Гвардиола, выигрывал только шотландец Алекс Фергюсон. У него 49 титулов с «Манчестер Юнайтед» и «Абердином» за 39 лет карьеры.