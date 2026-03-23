Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев

23 марта, 10:35
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории футбола, выигравшим 40 официальных титулов.

Он их добыл за 17 лет карьеры.

В воскресенье, 22 марта, его команда завоевала Кубок английской лиги после победы над «Арсеналом» в финале со счетом 2:0.

Для него это 19-й трофей с «Манчестер Сити». Всего с «горожанами» он 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз побеждал в Кубке лиги, 3 – в Суперкубке Англии, 2 – в Кубке Англии, по 1 – в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Также Гвардиола выиграл 14 титулов с «Барселоной» (по 3 раза чемпионат и Суперкубок Испании, по 2 – Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира).

На счету испанца еще 7 трофеев с «Баварией» (3 победы в чемпионате Германии, 2 – в Кубке Германии, по 1 – в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира).

Больше трофеев, чем Гвардиола, выигрывал только шотландец Алекс Фергюсон. У него 49 титулов с «Манчестер Юнайтед» и «Абердином» за 39 лет карьеры.

  • В этом сезоне «Манчестер Сити» продолжает борьбу в Кубке Англии, где сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала 4 апреля.
  • В чемпионате Англии «горожане» идут на 2-м месте с 61 очком после 30 матчей. Отставание от «Арсенала», который провел на игру больше, составляет 9 очков.

Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Арсенал Фергюсон Алекс Гвардиола Хосеп
СильныйМозг
1774253282
Гвардиола переплюнет Фергюсона, к бабке не ходи.
Semenycch
1774253736
И Гвардиола и Фергюсон очень долго тренировали и один из них продолжает тренировать один клуб! И у них не сплошь одни победы, были и будут оскорбительные поражения, но талантливый тренер большая находка для любого собственника клуба, у которого есть мозги! Это я для идиотов написал!
olspiridkon
1774256476
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз сайт». Гарантии.
Все новости
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
3
Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»
23 марта
Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
23 марта
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл в финале «Арсенал» и выиграл трофей
22 марта
9
Гвардиола назвал сильнейшую команду Европы прямо сейчас
5 февраля
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
5 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
4 февраля
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
2025.02.07 09:06
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) после поражения в 1-м матче и вышел в финал
2025.02.07 01:01
Кубок лиги. «Ньюкасл» вышел в финал, победив «Арсенал» 4:0 по сумме двух матчей
2025.02.06 00:55
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура
2025.01.09 14:00
Все новости
