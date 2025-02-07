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Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (4:0) в ответном домашнем матче 1/2 финала Кубка лиги. В первой игре мерсисайдцы уступили со счетом 0:1.

«У нас уже были здесь [на «Энфилде»] несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да – это самый особенный вечер. В Нидерландах у нас только один кубковый турнир, и финал проводится в конце сезона, так что это новый опыт, но приятно.

Это [«Уэмбли»] особенный стадион для англичан, но также и для нидерландцев, потому что мы знаем историю стадиона и финалов. Очень приятно ехать туда, но мы знаем, что нас ждет очень сильный соперник. Это очень хорошая команда, но и им также предстоит встретиться с очень хорошей командой.

Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра для нас.

Нам предстоит провести еще много матчей. Повезло, может быть, что мы уже вышли в плей-офф после шести туров в Лиге чемпионов, поэтому мы могли ротировать состав.

АПЛ – лига, где играешь больше всего игр, но можно использовать только 20 игроков. Если матчей так много, нужно больше 20 футболистов. У нас всегда должно быть 20-22 игрока первой команды и больше парней из академии. В таком случае сегодняшняя встреча была бы идеальной.

Есть только один недостаток в выходе в финал – это игра с «Астон Виллой» в середине недели, но успех генерирует еще больше матчей. Это позитивно, и, по моему мнению, футболисты становятся сильнее, проводя матчи», – сказал нидерландец Слот в эфире Sky Sports.

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Источник: BBC

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