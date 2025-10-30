Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о домашнем поражении от «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке лиги. Оно стало 6-м для команды в 7 последних матчах во всех турнирах.

«У вас есть варианты, из которых можно выбирать, но реальность такова, что причин, по которым мы проиграли пять из шести матчей [до этого], не так уж много.

Ни одна из них не может оправдать столь многочисленные поражения. Очевидно, что в последние несколько недель нам всегда приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжeлого матча в Европе.

Если посмотреть на следующую неделю, она будет важной для нас, для всех и для клуба. Нам нужно иметь в наличии как можно больше игроков. Вы можете увидеть с учетом состава, который мне пришлось выставить сегодня. Я дал отдохнуть только тем игрокам, которые в основном на прошлой неделе.

Вот такой состав получился. Это демонстрирует, что у нас уже есть несколько травм. Учитывая, что мне предстоит сложная неделя, такой выбор показался мне оптимальным.

Кроме того, этот клуб всегда предпочитал в Кубке лиги предоставлять игровое время молодым игрокам из академии. Наш состав, вероятно, не такой глубокий, как многие думают. Наше восприятие этого вопроса не изменилось», – сказал Слот.