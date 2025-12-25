Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определен лучший вратарь в истории чемпионата России

Сегодня, 10:38
4

Журнал «Футбол» с помощью специальной методики выявил сильнейшего вратаря в истории чемпионата России. Им оказался Игорь Акинфеев.

«В нашем рейтинге каждый из этих параметров (матчи, игры «на ноль», непропущенные пенальти) мог принести вратарю от 20 баллов до нуля. Отметим сразу, что непропущенные пенальти – это отраженный 11-метровый удар либо пробитый мимо.

У Акинфеева за первые места сразу три «двадцатки». Вторые места оценивались в 19 баллов, третьи – в 18, четвeртые – в 17 и так далее до единицы. При равенстве значений у двух и более голкиперов все они получали одинаковое количество баллов по верхней планке. К примеру, Заур Хапов и Андрей Саморуков за 205 матчей в РПЛ заработали по «восьмeрке», поделив в этой статистической категории 13-14-е места.

Непопадание в исторический топ-20 по тому или иному показателю приравнивалось к нулю. Поэтому, скажем, у Овчинникова и Александра Филимонова в графе «баллы за пенальти» нашего рейтинга указаны «баранки». Первому в РПЛ не забивали «с точки» всего пять раз, второму – четырежды. Этого оказалось недостаточно, чтобы войти в двадцатку лучших специалистов по отражению 11-метровых. Впрочем, Овчинников и Филимонов всe равно составили компанию Акинфееву, Рыжикову и Вячеславу Малафееву в топ-5 вратарей в истории РПЛ. Ведь, помимо трeх указанных, в рейтинге учитывались и другие параметры.

Разумеется, мы не могли не премировать голкиперов за командные достижения. Каждый чемпионский титул добавлял в копилку 10 баллов, серебро и бронза – по пять. Причeм рассматривались только те сезоны, в которых вратарь провeл не менее 50% игр. Из-за этого даже Акинфеев «потерял» в рейтинге одно золото (за чемпионат-2003), Михаил Кержаков из номинально семикратного чемпиона России «превратился» в четырeхкратного, а Руслан Нигматуллин и вовсе остался без титулов, так как в чемпионских «Спартаке» 1996 и 1997 годов и «Локомотиве» 2004-го он был запасным.

В аналогичной пропорции (10 баллов за первые места, по пять – за вторые и третьи) мы учитывали попадания в те самые ежегодные списки «33 лучших». Да, в редких случаях выбор РФС вызывает вопросы. Но более объективной оценки игры голкипера в отдельном сезоне всe равно не придумаешь. И именно этот параметр позволил забраться в итоговый топ-20 Матвею Сафонову (он не успел стать чемпионом России, зато дважды признавался лучшим вратарeм РПЛ – в 2022 и 2024 годах) или Станиславу Черчесову (к двум чемпионским титулам со «Спартаком» он добавил звание «номера 1» за сезон-1992)» – пояснили методику исследователи.

Аналогичным образом определен лучший форвард и лучший полузащитник в истории чемпионата России.

  • У Акинфеева 610 матчей в РПЛ, 511 пропущенных голов.
  • Всю карьеру игрок проводит в ЦСКА.
  • Контракт 39-летнего игрока истекает летом.

Еще по теме:
Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены 21
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева» 22
Топ-3 самых стабильных российских вратарей в 2025 году по версии Кафанова 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1766649016
Вот это неожиданность! Кто бы мог подумать! Новогодний сюрприз. А почему не Сафонов, или Черчесов? Филимонов с его пенкой от сборной Украины в отборе на Евро-2000 тоже кандидат неплохой.
Ответить
СильныйМозг
1766649434
Значит фсё плохо.
Ответить
Foxitkuban
1766650602
Для очевидного выбора, понадобилась "специальная методика"? Гении.
Ответить
Главные новости
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
2
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
3
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
6
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Ливая
10:16
4
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
08:50
Ямаль рассказал о необычной привычке
08:28
1
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»
08:05
3
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
07:50
5
Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости
00:56
Все новости
Все новости
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
11:46
ФотоУ Кержакова родился четвертый ребенок
11:23
«Локомотив» сделал заявление по Ненахову
10:29
Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо
10:20
Карпина признали разочарованием года в российском спорте
10:14
1
ФотоКлуб Первой лиги вернул вингера в ЦСКА
09:58
«Пари НН» предложил новый контракт лидеру команды
09:45
Стало известно, покинет ли «Ростов» один из легионеров
09:33
Фото«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
09:20
Юран отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
08:39
ФотоДавила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА
08:16
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»
08:05
2
Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева
00:28
6
Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ
00:15
5
В «Балтике» высказались о возможном уходе Талалаева из клуба
Вчера, 23:55
1
Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»
Вчера, 23:43
4
Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ
Вчера, 23:34
1
ФотоБывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
Вчера, 23:25
2
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 23:20
ФотоСимволическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Вчера, 22:59
1
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
13
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
3
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
5
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
3
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:52
6
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо
Вчера, 21:39
2
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
Вчера, 21:26
3
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
Вчера, 21:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 