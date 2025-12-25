Определен лучший вратарь в истории чемпионата России

Журнал «Футбол» с помощью специальной методики выявил сильнейшего вратаря в истории чемпионата России. Им оказался Игорь Акинфеев.

«В нашем рейтинге каждый из этих параметров (матчи, игры «на ноль», непропущенные пенальти) мог принести вратарю от 20 баллов до нуля. Отметим сразу, что непропущенные пенальти – это отраженный 11-метровый удар либо пробитый мимо.

У Акинфеева за первые места сразу три «двадцатки». Вторые места оценивались в 19 баллов, третьи – в 18, четвeртые – в 17 и так далее до единицы. При равенстве значений у двух и более голкиперов все они получали одинаковое количество баллов по верхней планке. К примеру, Заур Хапов и Андрей Саморуков за 205 матчей в РПЛ заработали по «восьмeрке», поделив в этой статистической категории 13-14-е места.

Непопадание в исторический топ-20 по тому или иному показателю приравнивалось к нулю. Поэтому, скажем, у Овчинникова и Александра Филимонова в графе «баллы за пенальти» нашего рейтинга указаны «баранки». Первому в РПЛ не забивали «с точки» всего пять раз, второму – четырежды. Этого оказалось недостаточно, чтобы войти в двадцатку лучших специалистов по отражению 11-метровых. Впрочем, Овчинников и Филимонов всe равно составили компанию Акинфееву, Рыжикову и Вячеславу Малафееву в топ-5 вратарей в истории РПЛ. Ведь, помимо трeх указанных, в рейтинге учитывались и другие параметры.

Разумеется, мы не могли не премировать голкиперов за командные достижения. Каждый чемпионский титул добавлял в копилку 10 баллов, серебро и бронза – по пять. Причeм рассматривались только те сезоны, в которых вратарь провeл не менее 50% игр. Из-за этого даже Акинфеев «потерял» в рейтинге одно золото (за чемпионат-2003), Михаил Кержаков из номинально семикратного чемпиона России «превратился» в четырeхкратного, а Руслан Нигматуллин и вовсе остался без титулов, так как в чемпионских «Спартаке» 1996 и 1997 годов и «Локомотиве» 2004-го он был запасным.

В аналогичной пропорции (10 баллов за первые места, по пять – за вторые и третьи) мы учитывали попадания в те самые ежегодные списки «33 лучших». Да, в редких случаях выбор РФС вызывает вопросы. Но более объективной оценки игры голкипера в отдельном сезоне всe равно не придумаешь. И именно этот параметр позволил забраться в итоговый топ-20 Матвею Сафонову (он не успел стать чемпионом России, зато дважды признавался лучшим вратарeм РПЛ – в 2022 и 2024 годах) или Станиславу Черчесову (к двум чемпионским титулам со «Спартаком» он добавил звание «номера 1» за сезон-1992)» – пояснили методику исследователи.

Аналогичным образом определен лучший форвард и лучший полузащитник в истории чемпионата России.