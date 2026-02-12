Трансферы «Краснодара» и «Балтики», тренерская отставка в АПЛ, конец Суперлиги и другие новости

«Спартак» принял решение по Максименко
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Франка – клуб рассматривает трех кандидатов
Новичок ЦСКА Рейс прошел медосмотр и определился с игровым номером
«Локомотив» интересуется форвардом «Крыльев» и еще тремя футболистами
Трансфер Вахании в «Краснодар» на грани срыва
Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча
«Балтика» подписала экс-спартаковца
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
«Краснодар» купил форварда из РПЛ
Барко ответил на предложение «Спартака» о продлении контракта
Источник: «Бомбардир»