Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча

Проект Суперлиги официально закрыт. Об этом сообщил «Реал» – идейный вдохновитель турнира.
Решение о закрытии принято «Реалом» совместно с УЕФА для «блага европейского футбола». В рамках турнира не было проведено ни одного матча.
- О намерении создать Суперлигу взамен еврокубков топ-клубы Европы объявили весной 2021 года.
- ФИФА и УЕФА выступили резко против инициативы, пригрозив участникам Суперлиги жесткими санкциями.
- Как следствие клубы стали выходить из проекта, делая его все менее жизнеспособным.
Источник: официальный сайт «Реала»