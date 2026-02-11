Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча

Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча

11 февраля, 17:27
7

Проект Суперлиги официально закрыт. Об этом сообщил «Реал» – идейный вдохновитель турнира.

Решение о закрытии принято «Реалом» совместно с УЕФА для «блага европейского футбола». В рамках турнира не было проведено ни одного матча.

  • О намерении создать Суперлигу взамен еврокубков топ-клубы Европы объявили весной 2021 года.
  • ФИФА и УЕФА выступили резко против инициативы, пригрозив участникам Суперлиги жесткими санкциями.
  • Как следствие клубы стали выходить из проекта, делая его все менее жизнеспособным.

Источник: официальный сайт «Реала»
Лига чемпионов Испания. Примера Реал
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770821314
Как говорил Конор МакГрегор после проигрыша Нурмагомедову: проигран бой, но не *****. Очевидно, что шейхи накатили на Переса, но рано или поздно монополия и ФИФА и УЕФА рухнет , Джанни дилетант в футболе, продал еврофутбол за крупный счёт в швейцарском банке шейхам, а шейхам нужен еврохалифат, но и этого не будет, хотя они и купили лояльность Рональду
Ответить
Император Бомжей
1770821347
А жаль, тема была интересная, особенно прикольно было, хлопнуть по носу УЕФА в плане денег)))
Ответить
bset
1770824888
"Ладно, живи, УЕФА" сказал Реал
Ответить
САНЁК17
1770828934
О как хорошо сказали игроки, им за эти деньги нужно было играть и таком же лиги, как обычного рабочего дергает из одного региона на другой регион, если все заработает получит премия, а если всё наоборот то тогда люлей !
Ответить
FFR
1770833727
Так и должно было быть.
Ответить
темирхан
1770873170
вся эта лига, раздутый ФЕЙК! Для выбивания бабла.
Ответить
