Реакция Кэррика на первое при нем поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал поражение от «Ньюкасла».

«МЮ» уступил «Ньюкаслу» в 29-м туре АПЛ со счетом 1:2, играя весь второй тайм в большинстве.

Это первое поражение команды под руководством Кэррика. Он возглавил клуб в январе. До этого было шесть побед и ничья.

«МЮ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на счету 51 очко.

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное «Ньюкаслу». То, как он подошел к этой игре... мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.

Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.

Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.

«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.

Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении», – сказал Кэррик.