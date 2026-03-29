Клуб Месси заинтересовался Каземиро из «МЮ»

29 марта, 11:22
1

«Интер Майами» начал переговоры с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, сделал бразильцу стартовое предложение по контракту.

Каземиро, который 30 июня должен стать свободным агенто, открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект.

При этом у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.

  • 34-летний Каземиро в этом сезоне провел за «МЮ» 30 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
  • Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии и готовится сыграть на ЧМ-2026.

Еще по теме:
«Манчестер Юнайтед» может возглавить немец 1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» и не смог закрепиться на 3-м месте 1
«ПСЖ» поборется за покупку полузащитника сборной Англии 1
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига США. МЛС Манчестер Юнайтед Интер Майами Каземиро
Комментарии (1)
Император Бомжей
1774773020
Каземиро в полном порядке, может еще в Европе поиграть, но смысла особого нет, пора бабки лопатой грести, 0отя в МЮ он получал очень достойные бабки))
Ответить
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:14
3
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
Вчера, 18:00
3
Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»
Вчера, 16:30
Еще одна команда досрочно вылетела из АПЛ
Вчера, 01:30
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
22 апреля
1
В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе
22 апреля
2
Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»
22 апреля
2
⚡️ «Челси» уволил второго тренера за сезон
22 апреля
9
«Челси» повторил клубный антирекорд 114-летней давности
22 апреля
1
Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»
22 апреля
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
22 апреля
2
Фанаты «Челси» обматерили Росеньора
22 апреля
АПЛ. «Брайтон» разгромил «Челси» – 3:0!
21 апреля
8
В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера
21 апреля
Защитник «Реала» Каррерас заинтересовал четыре топ-клуба Европы
21 апреля
«Бавария» заинтересовалась вингером сборной Англии
21 апреля
«Челси» готов продать вингера, купленного год назад за 40 миллионов
21 апреля
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит игрока «Реала» на замену Каземиро
21 апреля
Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ
21 апреля
«Манчестер Сити» бесплатно отпустит игрока, купленного за 55+ миллионов
20 апреля
АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе
19 апреля
14
АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман
19 апреля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Челси» (1:0)
18 апреля
4
7 величайших футболистов «Манчестер Юнайтед», которые стали символами клуба
18 апреля
4
Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»
18 апреля
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
2
Фото«Челси» продлил контракт с самым дорогим игроком команды
17 апреля
«Челси» может подписать хавбека «Борнмута» за 50 миллионов
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
