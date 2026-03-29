Клуб Месси заинтересовался Каземиро из «МЮ»

«Интер Майами» начал переговоры с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, сделал бразильцу стартовое предложение по контракту.
Каземиро, который 30 июня должен стать свободным агенто, открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект.
При этом у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.
- 34-летний Каземиро в этом сезоне провел за «МЮ» 30 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии и готовится сыграть на ЧМ-2026.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X