Клуб Месси заинтересовался Каземиро из «МЮ»

«Интер Майами» начал переговоры с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, сделал бразильцу стартовое предложение по контракту.

Каземиро, который 30 июня должен стать свободным агенто, открыт к переходу в «Интер Майами», воспринимая американский клуб как амбициозный проект.

При этом у полузащитника есть предложения от европейских и саудовских клубов.