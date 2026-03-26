Салах интересен только одному саудовскому клубу

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах имеет только один вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
33-летнего египетского футболиста хочет заполучить «Аль-Иттихад». Еще в 2023 году клуб из Джидды предлагал за него 150 миллионов фунтов, но получил отказ.
В «Аль-Иттихаде» ищут игрока, который станет лицом проекта после февральского ухода Карима Бензема в «Аль-Хиляль».
«Аль-Насру», «Аль-Хилялю» и «Аль-Ахли» Салах на сегодняшний день не интересен.
- Вингер выиграл с мерсисайдцами 9 трофеев.
- Салах проводит девятый сезон в «Ливерпуле».
- Его статистика: 435 матчей, 255 голов, 122 ассиста.
- Салаха отпустят бесплатно, несмотря на контракт до 2027 года.
Источник: ESPN