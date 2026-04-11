Артета одним словом описал сенсационное поражение «Арсенала» от «Борнмута»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от поражения от «Борнмута» (1:2) в матче АПЛ.

«Разочарование. Это сильный удар под дых, и теперь все зависит от того, как мы отреагируем. Эта команда не проигрывала на протяжении 11 матчей не просто так, они многое делали правильно.

Мы были далеки от идеала. Первый же момент, когда они получили возможность атаковать штрафную, – это рикошет, неудачная игра в защите и гол. Нам нужно это исправить. Во втором тайме мы должны были сыграть по-другому. Сегодня мы натворили много странных вещей.

Такое случается, это футбол. Игрокам очень больно. Должно быть больно. Они должны терпеть. Ты встаешь и идешь в бой, иначе ты выбываешь. Это будет важная неделя. На кону многое. Мы по-прежнему в хорошей позиции», – сказал Артета.