Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Лайама Росеньора из «Челси».
«Мне очень жаль. Уверен, что он способен работать на топ-уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в таком правильном клубе с прекрасной структурой, руководителями и спортивным блоком.
Последовательность, доверие к людям, с которыми я работаю, – это потрясающе. Мне очень повезло. А решение [«Челси»] меня не касается», – сказал Гвардиола.
- Росеньор был назначен в январе вместо уволенного Энцо Марески.
- При нем синие проиграли 10 из 23 матчей при 11 победах и 2 ничьих.
- Вчера «Челси» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3 и опустился на 7-е место в АПЛ.
- 41-летний англичанин заключил контракт до 2032 года, но проработал лишь 107 дней.
- Теперь ему полагается компенсация в размере 24 миллионов фунтов (27,67 млн евро).
Источник: City Xtra