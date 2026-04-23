Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Лайама Росеньора из «Челси».

«Мне очень жаль. Уверен, что он способен работать на топ-уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в таком правильном клубе с прекрасной структурой, руководителями и спортивным блоком.

Последовательность, доверие к людям, с которыми я работаю, – это потрясающе. Мне очень повезло. А решение [«Челси»] меня не касается», – сказал Гвардиола.