  • Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»

Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»

Вчера, 19:54
2

Раскрыты финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Челси» и Лайамом Росеньором.

Сегодня лондонский клуб объявил об отставке главного тренера, назначенного 107 дней назад.

У 41-летнего англичанина контракт с «Челси» до 2032 года. Чтобы его досрочно расторгнуть, нужно выплатить компенсацию в размере 24 миллионов фунтов (27,67 млн евро).

Такая сумма неустойки будет одной из крупнейших при увольнении за всю историю футбола.

  • Росеньор был назначен в январе вместо уволенного Энцо Марески.
  • При нем синие проиграли 10 из 23 матчей при 11 победах и 2 ничьих.
  • Вчера «Челси» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3 и опустился на 7-е место в АПЛ.

Источник: The Sun
Ollegator
1776877468
Маур нервно курит в сторонке
Ответить
Вжыхъ
1776886798
Кучеряво живут в этом вашем Челси, чо;)
Ответить
