Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»

Раскрыты финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Челси» и Лайамом Росеньором.

Сегодня лондонский клуб объявил об отставке главного тренера, назначенного 107 дней назад.

У 41-летнего англичанина контракт с «Челси» до 2032 года. Чтобы его досрочно расторгнуть, нужно выплатить компенсацию в размере 24 миллионов фунтов (27,67 млн евро).

Такая сумма неустойки будет одной из крупнейших при увольнении за всю историю футбола.