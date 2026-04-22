Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»

Раскрыты финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Челси» и Лайамом Росеньором.
Сегодня лондонский клуб объявил об отставке главного тренера, назначенного 107 дней назад.
У 41-летнего англичанина контракт с «Челси» до 2032 года. Чтобы его досрочно расторгнуть, нужно выплатить компенсацию в размере 24 миллионов фунтов (27,67 млн евро).
Такая сумма неустойки будет одной из крупнейших при увольнении за всю историю футбола.
- Росеньор был назначен в январе вместо уволенного Энцо Марески.
- При нем синие проиграли 10 из 23 матчей при 11 победах и 2 ничьих.
- Вчера «Челси» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3 и опустился на 7-е место в АПЛ.
Источник: The Sun