В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе

Опубликовано заявление «Челси» по поводу отставки главного тренера Лайама Росеньора
«Было нелегко принять это решение, но последние результаты и игра команды не соответствуют необходимым стандартам, при том что в этом сезоне еще за многое предстоит побороться», – говорится в заявлении.
- Росеньор был назначен в январе вместо уволенного Энцо Марески.
- При нем синие проиграли 10 из 23 матчей при 11 победах и 2 ничьих.
- Вчера «Челси» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3 и опустился на 7-е место в АПЛ.
- 41-летний англичанин заключил контракт до 2032 года, но проработал лишь 107 дней.
- Теперь ему полагается компенсация в размере 24 миллионов фунтов (27,67 млн евро).
Источник: сайт «Челси»