АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места

«Манчестер Сити» минимально выиграл в 34-м туре чемпионата Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы на выезде справилась с «Бернли».
Итоговый счет – 1:0 в пользу «Сити». Автор единственного гола – Эрлинг Холанд. Он отличился на пятой минуте.
«Горожане» вышли в лидеры АПЛ, сместив с первого места «Арсенал». У обеих команд по 70 очков, но лондонцы уступают сопернику в личных встречах.
Англия. Премьер-лига. 34 тур
Бернли - Манчестер Сити - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Э. Холанд, 5.
Источник: «Бомбардир»