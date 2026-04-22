  • АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места

АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места

Вчера, 23:55

«Манчестер Сити» минимально выиграл в 34-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде справилась с «Бернли».

Итоговый счет – 1:0 в пользу «Сити». Автор единственного гола – Эрлинг Холанд. Он отличился на пятой минуте.

«Горожане» вышли в лидеры АПЛ, сместив с первого места «Арсенал». У обеих команд по 70 очков, но лондонцы уступают сопернику в личных встречах.

Англия. Премьер-лига. 34 тур
Бернли - Манчестер Сити - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Э. Холанд, 5.
Таблица турнира Календарь турнира

Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
