АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места

«Манчестер Сити» минимально выиграл в 34-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде справилась с «Бернли».

Итоговый счет – 1:0 в пользу «Сити». Автор единственного гола – Эрлинг Холанд. Он отличился на пятой минуте.

«Горожане» вышли в лидеры АПЛ, сместив с первого места «Арсенал». У обеих команд по 70 очков, но лондонцы уступают сопернику в личных встречах.