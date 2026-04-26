Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество

Сегодня, 20:25

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал, что после развода с женой утратил все имущество.

«В Англии у меня было много домов и машин. После развода я потерял все, еще и деньги. Мне было так плохо, что иногда я не ел.

Мой сын поступил в академию «Челси», а мне даже не сказали об этом. Наша связь уже пять лет как потеряна, мне больно от этого», – сказал Эбуэ в подкасте The 5th House.

  • В 2016-м году ФИФА отстранила Эммануэля на год из-за долга в 850 тысяч фунтов стерлингов перед агентами.
  • В том же Эбуэ закончил карьеру.
  • Больше всего матчей в карьере защитник провел за «Арсенал» (2004-2011 годы).

Еще по теме:
Эбуэ на «Кубке легенд» забил со своей половины за шиворот вратарю
Эбуэ: «Аршавин – легенда в России. Никто не верил, что возможно забить четыре гола «Ливерпулю» 1
Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре» 4
Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Арсенал Эбуэ Эммануэль
Главные новости
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
22:39
7
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
22:23
2
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
21:44
8
«Црвена Звезда» со Станковичем выиграла чемпионат Сербии
21:37
5
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
21:27
60
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
21:20
6
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество
20:25
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником
Вчера, 23:47
1
АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл» (1:0) и вернулся на 1-е место
Вчера, 21:49
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (3:1)
Вчера, 19:02
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
Вчера, 15:47
1
Фабрегас отреагировал на возможное возвращение в «Челси»
Вчера, 09:55
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
24 апреля
5
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»
23 апреля
Еще одна команда досрочно вылетела из АПЛ
23 апреля
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
22 апреля
1
В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе
22 апреля
2
Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»
22 апреля
2
⚡️ «Челси» уволил второго тренера за сезон
22 апреля
9
«Челси» повторил клубный антирекорд 114-летней давности
22 апреля
1
Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»
22 апреля
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
22 апреля
2
Фанаты «Челси» обматерили Росеньора
22 апреля
АПЛ. «Брайтон» разгромил «Челси» – 3:0!
21 апреля
5
В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера
21 апреля
Защитник «Реала» Каррерас заинтересовал четыре топ-клуба Европы
21 апреля
«Бавария» заинтересовалась вингером сборной Англии
21 апреля
«Челси» готов продать вингера, купленного год назад за 40 миллионов
21 апреля
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит игрока «Реала» на замену Каземиро
21 апреля
Определилась первая команда, вылетевшая из АПЛ
21 апреля
«Манчестер Сити» бесплатно отпустит игрока, купленного за 55+ миллионов
20 апреля
АПЛ. «Сити» победил «Арсенал» (2:1) и сократил отставание до 3 очков при игре в запасе
19 апреля
12
АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман
19 апреля
