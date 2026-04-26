Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал, что после развода с женой утратил все имущество.
«В Англии у меня было много домов и машин. После развода я потерял все, еще и деньги. Мне было так плохо, что иногда я не ел.
Мой сын поступил в академию «Челси», а мне даже не сказали об этом. Наша связь уже пять лет как потеряна, мне больно от этого», – сказал Эбуэ в подкасте The 5th House.
- В 2016-м году ФИФА отстранила Эммануэля на год из-за долга в 850 тысяч фунтов стерлингов перед агентами.
- В том же Эбуэ закончил карьеру.
- Больше всего матчей в карьере защитник провел за «Арсенал» (2004-2011 годы).
