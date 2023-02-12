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Эммануэль Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
Завершил карьеру
4 июня 1983 (43), Абиджан
#27 | Защитник
178 см | 69 кг
Кот-д'Ивуар | Бельгия
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Публикации
Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество
26 апреля
Эбуэ на «Кубке легенд» забил со своей половины за шиворот вратарю
2023.02.12 16:11
Эбуэ: «Аршавин – легенда в России. Никто не верил, что возможно забить четыре гола «Ливерпулю»
2023.02.11 15:50
1
Эбуэ: «Гвардиола убивал футбольную карьеру Туре»
2018.07.03 11:34
4
«Арсенал» готов оказать финансовую помощь Эбуэ
2017.12.28 11:28
4
Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»
2017.12.25 17:26
6
Бывший игрок «Арсенала» может остаться без жилья
2017.12.24 08:56
11
Эбуэ: «При встрече с Елизаветой II сказал, что хочу закончить с футболом и ухаживать за ее собаками»
2016.12.23 00:24
2
Экс-защитник «Арсенала» заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством
2016.12.22 22:34
2
«Сандерленд» расторг контракт с Эбуэ
2016.03.31 13:50
Эбуэ может остаться без футбола на год за долги
2016.03.31 12:19
Фото
Эбуэ – игрок «Сандерленда»
2016.03.09 19:24
Эбуэ близок к переходу в «Сандерленд»
2016.03.03 21:44
Эбуэ может вернуться в Англию
2016.03.02 08:00
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