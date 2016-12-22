Экс-защитник «Арсенала» заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством. Напомним, 33-летний игрок, последним клубом которого был «Сандерленд», прошедшей весной на год был отстранен от футбольной деятельности из-за долгов перед собственным агентом.

«Это плохое время и худший этап в моей карьере. Постоянно случается так, что мне просто не хочется вставать с кровати. Однажды я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Моя семья помогает мне справляться с трудностями», – сказал Эбуэ.