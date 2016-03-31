«Сандерленд» расторг контракт с Эбуэ

Руководство «Сандерленда» приняло решение расторгнуть контракт с защитником Эммануэлем Эбуэ из-за годичной дисквалификацией со стороны ФИФА. Напомним, что 32-летный футболист при подписании контракта с британским клубом не выплатил своему бывшему агенту задолженность по заработной плате. Дисквалификация может быть отменена досрочно, если ивуариец выплатит необходимую сумму агенту, а также штраф в размере 30 тысяч франков.

«Игрок не уведомил наш клуб о ведущихся тяжбах с его агентом. Мы сообщили Эбуэ о намерении прекратить действие контракта, который истекает ближайшим летом. У него есть две недели на обжалование данного решения», – говорится в опубликованном заявлении клуба.

Стоит отметить, что Эбуэ пробыл игроком «Сандерленда» всего 22 дня. С лета 2015 года Эбуэ пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Галатасарая».