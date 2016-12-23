Эбуэ: «При встрече с Елизаветой II сказал, что хочу закончить с футболом и ухаживать за ее собаками»

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал, как вместе с партнерами по лондонскому клубу попал на прием к королеве Великобритании Елизавете II.

«Когда мы попали туда, Тьерри Анри сказал мне: «Эммануэль, это Букингемский дворец, не выдумай тут ничего, пожалуйста». Я ответил: «Никаких проблем». Королева на встрече пожимала всем руки. После этого я заметил ее собаку. Я сказал: «Мэм, мэм». Она повернулась и спросила: «Как вы?».

«Мэм, все замечательно, но я больше не хочу заниматься футболом, я хочу ухаживать за вашими собаками: выводить их на прогулку, мыть и кормить. Хочу стать нянькой для них», – ответил я. Смеялись все», – сказал Эбуэ.