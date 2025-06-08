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Тьерри Анри
Тьерри Анри
Завершил карьеру
17 августа 1977 (49)
#12 | Нападающий
188 см | 83 кг
Франция
Статистика
Новости
Публикации
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
18 февраля
1
Мбаппе осталось забить 1 мяч, чтобы догнать Анри по числу голов за сборную Франции
2025.06.08 22:39
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
Платини, Зидан и Анри – в символической сборной Франции всех времен по версии France Football
2020.12.22 22:39
1
Льорис – рекордсмен сборной Франции по числу матчей
2020.10.15 13:14
3
Льорис вышел не третье место по играм за сборную Франции
2020.10.11 23:10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
2020.06.04 13:23
6
Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO
2020.04.28 16:05
27
Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»
2020.02.25 15:46
4
Sky Sports: Анри может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз»
2019.04.18 07:00
Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер Европы. Уволенные Моуринью и Анри – в топ-3 из-за компенсаций
2019.04.02 01:00
2
Азар: «Ждем Анри в сборной Бельгии»
2019.01.26 08:49
Анри: «Нужно прекращать попусту разговаривать и начать спасаться»
2019.01.23 08:58
3
Анри – после победы в Лиге 1: «Мы по-прежнему в зоне вылета»
2018.11.25 13:57
185
Видео
Тренер-дебютант Анри провел первую тренировку с «Монако»
2018.10.15 22:53
1
Анри – главный тренер «Монако»
2018.10.13 13:13
16
L'Equipe: Анри подписал с «Монако» трехлетний контракт
2018.10.12 23:21
11
Анри возглавит «Монако» в начале следующей недели
2018.10.12 15:23
5
Терри – основной кандидат на пост главного тренера «Астон Виллы»
2018.10.10 11:53
Президент «Бордо»: «Приход Анри в Лигу 1 станет хорошей новостью для всего французского чемпионата»
2018.10.10 07:19
Новым тренером «Монако» Головина может стать Анри
2018.10.09 20:40
12
Анри может возглавить «Астон Виллу»
2018.10.07 10:00
50
Жиру обошел Зидана в списке бомбардиров сборной Франции. Впереди Трезеге, Платини и Анри
2018.09.10 06:42
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Анри отказался возглавить «Бордо». Клуб начал переговоры с Раньери
2018.08.28 09:31
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Анри может отказать «Бордо» из-за проблем с финансированием клуба
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