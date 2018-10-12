L'Equipe: Анри подписал с «Монако» трехлетний контракт

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заключил трехлетний контракт с «Монако», сообщает L'Equipe.

Новость о приходе француза в клуб появилась сегодня днем. Сообщалось, что 41-летний специалист вступит в должность на следующей неделе.

«Монако» станет первым клубом в самостоятельной карьере Анри. Прежде он был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии (2016-18) и молодежной команде «Арсенала» (2015-16).

Напомним, за «монегасков» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Сумма его трансфера из ЦСКА в июле составила 30 миллионов евро.