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    Какой вы футболист?

    L'Equipe: Анри подписал с «Монако» трехлетний контракт

    Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заключил трехлетний контракт с «Монако», сообщает L'Equipe.

    Новость о приходе француза в клуб появилась сегодня днем. Сообщалось, что 41-летний специалист вступит в должность на следующей неделе.

    «Монако» станет первым клубом в самостоятельной карьере Анри. Прежде он был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии (2016-18) и молодежной команде «Арсенала» (2015-16).

    Напомним, за «монегасков» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Сумма его трансфера из ЦСКА в июле составила 30 миллионов евро.

    Источник: L'Equipe

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    12.10.2018 23:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 10:26

      Будем надеяться что Головина не забудет ставить в состав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      life85 13 октября 2018, 00:42

      Далеко не радостная новость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 октября 2018, 00:14

      Интересно будет посмотреть ! Удачи Анри !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 13 октября 2018, 00:05

      Ну хз хз, так себе выбор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:57

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 12 октября 2018, 23:35

      Тупорылые редакторы перечитайте заголовок..

      2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > AHTUNGBOL 12 октября 2018, 23:43

      ахаха,столько ошибок))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 12 октября 2018, 23:25

      " в сборной Бельгии (2016-28) "
      Ииииитак сойдет

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2018, 23:25

      Сане Головину успехов с новым тренером.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 23:24

      Удачи Анри на тренерском поприще !

      4
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 12 октября 2018, 23:23

      Интересно понаблюдать будет за ним

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