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    Какой вы футболист?

    Анри возглавит «Монако» в начале следующей недели

    «Монако» в ближайшее время назначит главным тренером экс-нападающего клуба Тьерри Анри.

    В субботу француз покинет свою нынешнюю работу ассистента главного тренера сборной Бельгии, а уже в понедельник, 15 октября, он подпишет контракт с монегасками.

    Вчера «Монако» отправил в отставку Леонарду Жардима, который привел команду к победе в Лиге 1 в сезоне-2016/17, а после дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов.

    После девяти туров «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

    Источник: L'Équipe

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    12.10.2018 15:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2018, 19:07

      Монако, удачи с новым тренером!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 18:09

      Думаю у него получится.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 12 октября 2018, 17:02

      Как игрок был хорош, а про Анри - тренера не слышно. Будем смотреть...

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 октября 2018, 15:52

      Интересно будет посмотреть

      2
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 12 октября 2018, 15:40

      было бы интересно

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