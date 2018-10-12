Анри возглавит «Монако» в начале следующей недели

«Монако» в ближайшее время назначит главным тренером экс-нападающего клуба Тьерри Анри.

В субботу француз покинет свою нынешнюю работу ассистента главного тренера сборной Бельгии, а уже в понедельник, 15 октября, он подпишет контракт с монегасками.

Вчера «Монако» отправил в отставку Леонарду Жардима, который привел команду к победе в Лиге 1 в сезоне-2016/17, а после дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов.

После девяти туров «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.