Азар: «Ждем Анри в сборной Бельгии»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что в национальной сборной будут рады возвращению в тренерский штаб уволенного из «Монако»Тьерри Анри.

«Не сомневаюсь, что в будущем Анри станет выдающимся тренером. Мы будем рады приветствовать его в нашей национальной команде. Если он хочет вернуться, то знает, как нас найти», — заявил полузащитник.