Азар: «Ждем Анри в сборной Бельгии»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что в национальной сборной будут рады возвращению в тренерский штаб уволенного из «Монако»Тьерри Анри.
«Не сомневаюсь, что в будущем Анри станет выдающимся тренером. Мы будем рады приветствовать его в нашей национальной команде. Если он хочет вернуться, то знает, как нас найти», — заявил полузащитник.
- 24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера, а вскоре был уволен.
- Тьерри возглавил клуб 13 октября. Под его руководством команда одержала всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетела из Кубка Франции.
- Со сборной Бельги Анри стал обладателем бронзовых медалей на ЧМ-2018.