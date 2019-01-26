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    Азар: «Ждем Анри в сборной Бельгии»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что в национальной сборной будут рады возвращению в тренерский штаб уволенного из «Монако»Тьерри Анри.

    «Не сомневаюсь, что в будущем Анри станет выдающимся тренером. Мы будем рады приветствовать его в нашей национальной команде. Если он хочет вернуться, то знает, как нас найти», — заявил полузащитник.

    • 24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера, а вскоре был уволен.
    • Тьерри возглавил клуб 13 октября. Под его руководством команда одержала всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетела из Кубка Франции.
    • Со сборной Бельги Анри стал обладателем бронзовых медалей на ЧМ-2018.

    Источник: Metro.co.uk

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    26.01.2019 08:49
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