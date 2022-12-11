Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тьерри Анри

    Тренер
    Имя Тьерри
    Фамилия Анри
    Гражданство Франция
    Дата рождения 17 августа 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монреаль Импакт 20 6 12 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.03.2020 Даллас 2 : 2 Монреаль Импакт
    22.07.2020 Монреаль Импакт 1 : 0 Ди Си Юнайтед
    26.08.2020 Монреаль Импакт 2 : 0 Ванкувер Уайткепс
    29.08.2020 Монреаль Импакт 0 : 1 Торонто
    02.09.2020 Торонто 0 : 1 Монреаль Импакт
    10.09.2020 Монреаль Импакт 1 : 2 Торонто
    17.09.2020 Ванкувер Уайткепс 3 : 1 Монреаль Импакт
    21.09.2020 Монреаль Импакт 1 : 4 Филадельфия Юнион
    24.09.2020 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 1 Монреаль Импакт
    28.09.2020 Нью-Йорк Ред Буллз 4 : 1 Монреаль Импакт
    04.10.2020 Монреаль Импакт 2 : 2 Чикаго Файр
    08.10.2020 Коламбус 1 : 2 Монреаль Импакт
    12.10.2020 Филадельфия Юнион 2 : 1 Монреаль Импакт
    15.10.2020 Монреаль Импакт 2 : 3 Нью-Инглэнд Революшн
    18.10.2020 Монреаль Импакт 2 : 1 Интер
    25.10.2020 Нью-Йорк Сити 3 : 1 Монреаль Импакт
    28.10.2020 Монреаль Импакт 0 : 1 Нэшвилл
    02.11.2020 Монреаль Импакт 0 : 1 Орландо Сити
    08.11.2020 Ди Си Юнайтед 2 : 3 Монреаль Импакт
    21.11.2020 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 1 Монреаль Импакт
    • Читайте нас: 
    11