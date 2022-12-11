Тьерри Анри
Тренер
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Анри
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|17 августа 1977
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Анри
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|17 августа 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Монреаль Импакт
|20
|6
|12
|2
|Дата
|Матч
|07.03.2020
|Даллас
|2 : 2
|Монреаль Импакт
|22.07.2020
|Монреаль Импакт
|1 : 0
|Ди Си Юнайтед
|26.08.2020
|Монреаль Импакт
|2 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|29.08.2020
|Монреаль Импакт
|0 : 1
|Торонто
|02.09.2020
|Торонто
|0 : 1
|Монреаль Импакт
|10.09.2020
|Монреаль Импакт
|1 : 2
|Торонто
|17.09.2020
|Ванкувер Уайткепс
|3 : 1
|Монреаль Импакт
|21.09.2020
|Монреаль Импакт
|1 : 4
|Филадельфия Юнион
|24.09.2020
|Нью-Инглэнд Революшн
|3 : 1
|Монреаль Импакт
|28.09.2020
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4 : 1
|Монреаль Импакт
|04.10.2020
|Монреаль Импакт
|2 : 2
|Чикаго Файр
|08.10.2020
|Коламбус
|1 : 2
|Монреаль Импакт
|12.10.2020
|Филадельфия Юнион
|2 : 1
|Монреаль Импакт
|15.10.2020
|Монреаль Импакт
|2 : 3
|Нью-Инглэнд Революшн
|18.10.2020
|Монреаль Импакт
|2 : 1
|Интер
|25.10.2020
|Нью-Йорк Сити
|3 : 1
|Монреаль Импакт
|28.10.2020
|Монреаль Импакт
|0 : 1
|Нэшвилл
|02.11.2020
|Монреаль Импакт
|0 : 1
|Орландо Сити
|08.11.2020
|Ди Си Юнайтед
|2 : 3
|Монреаль Импакт
|21.11.2020
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 1
|Монреаль Импакт