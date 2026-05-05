Анри назвал фаворитов ЧМ-2026

Чемпион мира 1998 года Тьерри Анри перечислил сильнейшие, по его мнению, сборные-участницы ЧМ-2026.
Он назвал Аргентину, Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию, Норвегию, Сенегал и Германию.
«Правда в том, что на чемпионате мира может случиться что угодно. Очень многое будет зависеть от турнирной сетки», – сказал Анри.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: Marca