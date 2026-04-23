Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Сегодня, 11:19
3

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли попросил ФИФА заменить Иран сборной Италии на чемпионате мира-2026.

«Я подтверждаю, что предложил Трампу и [президенту ФИФА Джанни] Инфантино заменить Иран Италией на чемпионате мира. Я итальянец по происхождению, и для меня было бы мечтой увидеть «Cкуадру Адзурру» на турнире, проводимом в США. У них четыре титула, и они обладают достаточным авторитетом, чтобы оправдать свое участие», – сказал Дзамполли.

Сообщается, что этот план является попыткой восстановить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после того, как они поссорились на фоне высказываний американского президента про папу римского Льва XIV.

  • Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
  • Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.
  • Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.

Источник: The Guardian
Чемпионат мира Иран Италия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1776932534
...твари хитрожопые!...
Ответить
BarStep
1776933252
И пиндосов на РФ Гы А евреегосударство и 404 искл из фифы Гы Нормуль?! Согласен!
Ответить
VVM1964
1776947510
Обосновать можно только тем, что и те, и другие, начинаются на букву "И" !)) Если уж и менять (в причины не углубляюсь - это отдельная тема), то на команду из той же лиги, а это ОАЭ, я так понимаю ! Остальное, это просто хотелки!)...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 