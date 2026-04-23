Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли попросил ФИФА заменить Иран сборной Италии на чемпионате мира-2026.
«Я подтверждаю, что предложил Трампу и [президенту ФИФА Джанни] Инфантино заменить Иран Италией на чемпионате мира. Я итальянец по происхождению, и для меня было бы мечтой увидеть «Cкуадру Адзурру» на турнире, проводимом в США. У них четыре титула, и они обладают достаточным авторитетом, чтобы оправдать свое участие», – сказал Дзамполли.
Сообщается, что этот план является попыткой восстановить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после того, как они поссорились на фоне высказываний американского президента про папу римского Льва XIV.
- Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
- Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.
- Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.
Источник: The Guardian