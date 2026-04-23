Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»

В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»

Сегодня, 16:56
7

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев прокомментировал возможную рокировку участников предстоящего чемпионата мира.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил взять на ЧМ-2026 Италию вместо Ирана.

«Иранцы по праву заслужили участие на чемпионате мира по спортивному принципу. А вот так их заменить на другую страну – несправедливо.

Пока сами иранцы не примут окончательное решение об участии или неучастии на мундиале, то бессмысленно рассуждать о возможной замене.

А вот эти разговоры одних убрать, других пригласить. Чемпионат мира – это банкет что ли, кого звать, а кого нет? Есть регламент, которому нужно следовать.

Организаторы из США не имеют право решать, кого звать, а кого нет», – сказал Свищев.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

Еще по теме:
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Италия Иран
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776952814
РФСПРФ ГРФ в сентябре выборы, депутаты из Госдумы всё чаще будут высказываться о футболе ⚽
Ответить
FFR
1776953599
Так Иран сам будет играть.
Ответить
Император 1
1776953730
США всё можно. Но пока ещё никто не сказал, что будет играть Италия
Ответить
Томик
1776953748
Госдума хренью занимается. Футбол они обсуждают... И ведь в рабочее время поди. Делом займитесь!
Ответить
...короче
1776954014
...а чем вы, Господа, ещё удивлены? Что вы сделали, что б ничему не удивляться? Вы удивительны, Господа!...
Ответить
Бумбраш
1776956740
Опять занимаются всем,реагируют на все,но только бы не работать
Ответить
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 