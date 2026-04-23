В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев прокомментировал возможную рокировку участников предстоящего чемпионата мира.
Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил взять на ЧМ-2026 Италию вместо Ирана.
«Иранцы по праву заслужили участие на чемпионате мира по спортивному принципу. А вот так их заменить на другую страну – несправедливо.
Пока сами иранцы не примут окончательное решение об участии или неучастии на мундиале, то бессмысленно рассуждать о возможной замене.
А вот эти разговоры одних убрать, других пригласить. Чемпионат мира – это банкет что ли, кого звать, а кого нет? Есть регламент, которому нужно следовать.
Организаторы из США не имеют право решать, кого звать, а кого нет», – сказал Свищев.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.