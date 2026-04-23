Реакция ФИФА на предложение заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Стала известна позиция ФИФА по поводу возможной рокировки участников предстоящего чемпионата мира.
Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил взять на ЧМ-2026 Италию вместо Ирана.
Как пишет BBC, ФИФА не планирует менять состав участников, рассчитывая, что иранская сборная все-таки сыграет на мундиале.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по группе чемпионата мира-2026 – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: BBC