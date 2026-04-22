Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил, рассчитывает ли он поехать со сборной Норвегии на предстоящий чемпионат мира.

10 апреля российский футболист получил норвежское гражданство.

«Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет. Но паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ», – сказал Хайкин.