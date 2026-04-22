Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026

Вчера, 15:15
4

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил, рассчитывает ли он поехать со сборной Норвегии на предстоящий чемпионат мира.

10 апреля российский футболист получил норвежское гражданство.

«Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет. Но паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ», – сказал Хайкин.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (4)
Дэнгил
1776860925
Кому нужна эта новость? Кто этот хайкин,или как его там ,х.йкин?
Fеnix
1776865159
футбольное образование получал в Англии===== Значит к российскому футболу отношения не имеет. И айболиды должны заткнуться по поводу Хайкина.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776867523
РФСПРФ ГРФ хорошо бы на церемонию открытия Мундиаля пригласили Луиса Суареса и он оказался рядом с Джанни, который дилетант в футболе ⚽
Томик
1776872802
Устал читать про этого израильского норвежца. Отдайте его шароварникам - нехай гордятся.
