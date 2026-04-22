Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил, рассчитывает ли он поехать со сборной Норвегии на предстоящий чемпионат мира.
10 апреля российский футболист получил норвежское гражданство.
«Тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет. Но паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на ЧМ», – сказал Хайкин.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна