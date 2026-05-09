Хайкин: «Ради Норвегии сделаю все»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин поделился эмоциями после первой победы в Кубке Норвегии.
«За это мы и любим футбол. Я совершил две ошибки в первом тайме против «Бранна», но не потерял голову. Партнеры мне очень помогли.
У меня была тяжелая неделя, многие люди меня обсуждают, но я стараюсь не терять голову. Я знаю себя. Я хороший человек и хороший футболист. Сделаю все ради Норвегии и «Буде-Глимт», – сказал получивший недавно норвежское гражданство Хайкин.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
Источник: NRK