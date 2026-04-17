Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке

Никита Хайкин идет лучшим вратарем Лиги чемпионов-2025/26 по средней оценке WhoScored.
Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» получил средний балл 7,5 по итогам 12 матчей турнира среди голкиперов, которые провели в Лиге чемпионов три и более игры.
Хайкин пропустил 22 мяча и сыграл один матч на ноль.
- «Буде-Глимт» дошел до 1/8 финала, где уступил португальскому «Спортингу» (3:0, 0:5).
- Ранее СМИ сообщали, что Хайкин может получить возможность сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, так как он оформил норвежский паспорт.
- На счету Хайкина есть один вызов в сборную России. Он состоялся в 2019 году, но на поле Никита не выходил.
Источник: «Бомбардир»