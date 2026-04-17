Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке

Сегодня, 20:10

Никита Хайкин идет лучшим вратарем Лиги чемпионов-2025/26 по средней оценке WhoScored.

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» получил средний балл 7,5 по итогам 12 матчей турнира среди голкиперов, которые провели в Лиге чемпионов три и более игры.

Хайкин пропустил 22 мяча и сыграл один матч на ноль.

  • «Буде-Глимт» дошел до 1/8 финала, где уступил португальскому «Спортингу» (3:0, 0:5).
  • Ранее СМИ сообщали, что Хайкин может получить возможность сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, так как он оформил норвежский паспорт.
  • На счету Хайкина есть один вызов в сборную России. Он состоялся в 2019 году, но на поле Никита не выходил.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 