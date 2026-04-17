Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке

Никита Хайкин идет лучшим вратарем Лиги чемпионов-2025/26 по средней оценке WhoScored.

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» получил средний балл 7,5 по итогам 12 матчей турнира среди голкиперов, которые провели в Лиге чемпионов три и более игры.

Хайкин пропустил 22 мяча и сыграл один матч на ноль.