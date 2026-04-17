Танасиевич не считает, что Хайкин предал Россию своим поступком

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал получение норвежского паспорта вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Я разделяю политику и спорт. Зачем их смешивать? Если мы сейчас говорим, что Россию несправедливо отстранили от Евро, от чемпионата мира, значит, это политика. Зачем на этом примере мешать политику и спорт. Парень уже долго в Европе. Он говорит по-русски, у него российский паспорт. Он представляет себя как русского. Это уже плюс.

Я считаю, что это не предательство, просто каждый человек хочет играть на чемпионатах мира и Европы. Он стоит великолепно, после Сафонова он для меня лучший российский вратарь. Никита играет в Лиге чемпионов и выступает очень серьезно. Вспомните, как он играл с «Интером», тащил команду, которая ниже среднего уровня. Я не мешаю политику и спорт. Это его жизнь и амбиции – поиграть на чемпионате мира. Норвегия – не топовая сборная, но выше среднего», – сказал Танасиевич.