«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.
– Может ли Никита получить шанс сыграть на чемпионате мира?
– Думаю, да. Наверное, не просто так затеялась смена спортивного гражданства, думаю, он на связи с Федерацией футбола Норвегии. Он проводит хорошие сезоны, в Лиге чемпионов тоже были достойные матчи. Я уверен, что он кандидат в сборную.
Если мы отбрасываем все и берем только спортивную составляющую, шанс сыграть на чемпионате мира – венец карьеры футболиста. У Хайкина есть эта возможность.
Если мы берем в каком‑то другом разрезе – я бы так никогда не сделал, я патриот нашей страны.
Если берем сугубо спортивную составляющую, то его можно понять, парень так видит и может поучаствовать на чемпионате мира.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.