  • «Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок

«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок

Сегодня, 21:16
10

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

– Может ли Никита получить шанс сыграть на чемпионате мира?

– Думаю, да. Наверное, не просто так затеялась смена спортивного гражданства, думаю, он на связи с Федерацией футбола Норвегии. Он проводит хорошие сезоны, в Лиге чемпионов тоже были достойные матчи. Я уверен, что он кандидат в сборную.

Если мы отбрасываем все и берем только спортивную составляющую, шанс сыграть на чемпионате мира – венец карьеры футболиста. У Хайкина есть эта возможность.

Если мы берем в каком‑то другом разрезе – я бы так никогда не сделал, я патриот нашей страны.

Если берем сугубо спортивную составляющую, то его можно понять, парень так видит и может поучаствовать на чемпионате мира.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Еще по теме:
Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»
Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства 21
Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Гасилин Алексей Хайкин Никита
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1775846040
А при чем здесь ты ??? ...
Ответить
Цугундeр
1775846377
Ой ли?)
Ответить
val69
1775846653
Свежо предание, да верится с трудом...
Ответить
Император Бомжей
1775847204
Да прям)) вы Хайкина не брали ни в один клуб,он скитался по всей Европе))
Ответить
Император 1
1775847856
Правильно
Ответить
Mirak92
1775848327
Да какой предательский? Я рад за него, реально. Молодец. Но он не русский. Еврей. Проживший какое-то время в России! А так да, я горд за него, кипер он хороший. Желаю ему в будущих играх, как он в этой лч тащил. Но Еврей, не россиянин. Хочу, что бы в моей стране не было кровосмешения. Тем более с евреями, узбеками и прочее. Я не нацист, но Россия, русские, в Иерусалиме жиды. В Азербайджане, сами поняли. В гости, поработать, пожалуйста, не нужно больше ничего.
Ответить
Hector вернулся
1775849890
Не суди и не судим будешь! Если уж такой патриот докажи. Вперёд на сво!
Ответить
Главные новости
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
22:32
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
10
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
3
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
7
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Все новости
Все новости
Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова
21:12
1
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Быстров высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
19:32
4
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Департамент судейства РФС разобрал спорные решения в дерби «Спартак» – «Локомотив»
18:49
18
Бубнов – о российском тренере: «Такие люди футболу не нужны»
18:30
8
Андронов – о фальши в эфире «Матч ТВ»: «Хорошо, что Уткин и Розанов этого не видят»
18:15
4
Генич спрогнозировал состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
17:44
2
Вердикт ЭСК РФС по судейству в матче «Ахмат» – «Краснодар»
17:34
3
Прогноз Бубнова, когда Акинфеев закончит карьеру
17:21
6
Пономарев указал на фатальную ошибку Чалова
16:38
4
Андронов высказался об уровне комментаторов «Матч ТВ»
16:21
8
Ловчев пожаловался на «Спартак»: «Это началось еще в «федунские» времена»
15:40
19
Карпин двумя словами ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
15:20
9
Зобнин назвал условия для возвращения в сборную России
14:56
5
В «Динамо» сделали заявление о будущем Гусева после 4 матчей без побед
14:29
8
Смолов – о Денисове: «Он, ***, в «Сити» уедет, ***, если забивать начнет»
13:48
9
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
13:32
5
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
13:20
9
Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
13:07
7
Объявлены судьи матчей 24-го тура РПЛ
12:50
11
Вахания – о переезде из Ростова в Краснодар: «Не жалею, что не живу в Москве или Питере»
12:39
1
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
12:28
Семак высказался о судействе: «Вопросов много, царит непонимание»
12:19
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2026
11:56
Все новости
