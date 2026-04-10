«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

– Может ли Никита получить шанс сыграть на чемпионате мира?

– Думаю, да. Наверное, не просто так затеялась смена спортивного гражданства, думаю, он на связи с Федерацией футбола Норвегии. Он проводит хорошие сезоны, в Лиге чемпионов тоже были достойные матчи. Я уверен, что он кандидат в сборную.

Если мы отбрасываем все и берем только спортивную составляющую, шанс сыграть на чемпионате мира – венец карьеры футболиста. У Хайкина есть эта возможность.

Если мы берем в каком‑то другом разрезе – я бы так никогда не сделал, я патриот нашей страны.

Если берем сугубо спортивную составляющую, то его можно понять, парень так видит и может поучаствовать на чемпионате мира.