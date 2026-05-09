Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии

«Буде-Глимт» стал обладателем Кубка Норвегии.
В финале участники плей-офф этого сезона Лиги чемпионов обыграли «Бранн» – 3:3 (4:2 в серии пенальти). Российский вратарь Никита Хайкин справился с двумя ударами в послематчевой серии.
«Буде-Глимт» спасся от поражения в основное время на 86-й минуте, сравняв счет.
Для Хайкина это пятый трофей с «Буде-Глимт». Команда взяла Кубок Норвегии впервые с 1993 года.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
Источник: «Бомбардир»