Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии

«Буде-Глимт» стал обладателем Кубка Норвегии.

В финале участники плей-офф этого сезона Лиги чемпионов обыграли «Бранн» – 3:3 (4:2 в серии пенальти). Российский вратарь Никита Хайкин справился с двумя ударами в послематчевой серии.

«Буде-Глимт» спасся от поражения в основное время на 86-й минуте, сравняв счет.

Для Хайкина это пятый трофей с «Буде-Глимт». Команда взяла Кубок Норвегии впервые с 1993 года.