«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина

Александр Мостовой высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Для Хайкина хорошо, что он получил паспорт Норвегии. Ему классно, он всe делает правильно. Человек живет и получает удовольствие от футбола и от жизни.

У нас в России много вратарей, которых вызывают в сборную. Сильнее ли он их? Это не нам решать.

Я Никиту знаю с детства, поэтому для меня это гордость», – заявил Мостовой.