«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина

Александр Мостовой высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.
«Для Хайкина хорошо, что он получил паспорт Норвегии. Ему классно, он всe делает правильно. Человек живет и получает удовольствие от футбола и от жизни.
У нас в России много вратарей, которых вызывают в сборную. Сильнее ли он их? Это не нам решать.
Я Никиту знаю с детства, поэтому для меня это гордость», – заявил Мостовой.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
