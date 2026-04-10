  Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства

Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства

10 апреля, 16:50
21

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин сделал заявление по случаю получения гражданства Норвегии.

«Это был долгий путь, но процесс прошел хорошо для всех участников. Спасибо всем, кто поддерживал меня – я получил много теплых сообщений и откликов. Это большой день для меня и моей семьи.

Меня уже поздравили в команде, и было немного неожиданно, что все об этом знали. Когда я впервые приехал в Норвегию в 2019 году, это не было моей целью, но мы с семьей очень счастливы.

Я долго этого ждал, поэтому хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал Хайкин.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Еще по теме:
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина 16
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства 14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист» 8
Источник: сайт «Буде-Глимт»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Император 1
1775830166
На норвежском сказал?
Томик
1775841023
Всё, больше не будут на новости про него время на бомбардире тратить, я надеюсь. До свидания, израильский норвежец!
Марк Аврелий!
1775922643
А Кнессет поздравление прислал? В виде ракеты?
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
