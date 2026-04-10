Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин сделал заявление по случаю получения гражданства Норвегии.
«Это был долгий путь, но процесс прошел хорошо для всех участников. Спасибо всем, кто поддерживал меня – я получил много теплых сообщений и откликов. Это большой день для меня и моей семьи.
Меня уже поздравили в команде, и было немного неожиданно, что все об этом знали. Когда я впервые приехал в Норвегию в 2019 году, это не было моей целью, но мы с семьей очень счастливы.
Я долго этого ждал, поэтому хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал Хайкин.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
Источник: сайт «Буде-Глимт»