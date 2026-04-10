Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин сделал заявление по случаю получения гражданства Норвегии.

«Это был долгий путь, но процесс прошел хорошо для всех участников. Спасибо всем, кто поддерживал меня – я получил много теплых сообщений и откликов. Это большой день для меня и моей семьи.

Меня уже поздравили в команде, и было немного неожиданно, что все об этом знали. Когда я впервые приехал в Норвегию в 2019 году, это не было моей целью, но мы с семьей очень счастливы.

Я долго этого ждал, поэтому хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал Хайкин.