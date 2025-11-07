Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, когда он сможет стать гражданином Норвегии.

«Идет процесс, он может занимать до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем, сейчас такая геополитика и столько плохого происходит в мире, что многие люди просят убежище и пытаются мигрировать. У людей есть случаи пострашнее, более экстремальные.

Я только собираю все [документы], сдал языковой экзамен, по социальной истории, истории Норвегии. Все, что я могу контролировать по документации со своей стороны, я сделал, осталось подать.

Опять же, чтобы прояснить всю эту ситуацию, я в первую очередь делаю это для себя и своей семьи. Понимаю, у всех вопросы по поводу футбола, может ли Никита играть, я не знаю. Всегда говорил это здесь, говорю вам, что это не стоит приоритетом в моем листе. Поживем-увидим, многие вопросы не от меня зависят, к сожалению.

Смогу ли я сыграть за Норвегию на ЧМ-2026? Честно, не знаю. Это долгий процесс, 30 месяцев люди ждут, считаю, что я не в приоритете среди граждан в очереди за паспортом», – заявил российский футболист.