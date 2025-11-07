Введите ваш ник на сайте
  Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства

Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства

7 ноября, 22:22
4

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, когда он сможет стать гражданином Норвегии.

«Идет процесс, он может занимать до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем, сейчас такая геополитика и столько плохого происходит в мире, что многие люди просят убежище и пытаются мигрировать. У людей есть случаи пострашнее, более экстремальные.

Я только собираю все [документы], сдал языковой экзамен, по социальной истории, истории Норвегии. Все, что я могу контролировать по документации со своей стороны, я сделал, осталось подать.

Опять же, чтобы прояснить всю эту ситуацию, я в первую очередь делаю это для себя и своей семьи. Понимаю, у всех вопросы по поводу футбола, может ли Никита играть, я не знаю. Всегда говорил это здесь, говорю вам, что это не стоит приоритетом в моем листе. Поживем-увидим, многие вопросы не от меня зависят, к сожалению.

Смогу ли я сыграть за Норвегию на ЧМ-2026? Честно, не знаю. Это долгий процесс, 30 месяцев люди ждут, считаю, что я не в приоритете среди граждан в очереди за паспортом», – заявил российский футболист.

  • Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
  • Ему также предлагали выступать за Израиль.

Еще по теме:
Карпин отреагировал на желание Хайкина получить гражданство Норвегии 3
Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России» 3
Лига чемпионов. Осимхен оформил дубль за «Галатасарай» в ворота российского вратаря (3:1) 2
Галина Бронемясова
1762544943
ну естественно, зулусы, сирийцы и прочие пакистанцы важнее. они какие-то образом проведали о границе россии и норвегии и бегут через мурманск, по 40 000 штук в год. сильно дешевле, чем бежать через европу. норвежцы даже стали выдавать баны нашим таксистам, которые, забитые сирийцами, делали несколько рейсов в день. нелегальный сириец хитрый, и знает, что российские документы, разрешающие пребывание у нас, получить легко. пересекает нашу границу спокойно, а у норвежцев сразу же требует политического убежища. и те по каким-то причинам не отказывают. таким образом недегалы наводнили и наводняют норвегию. а их же нужно интегрировать, трудоустроить, пособия платить. а те потом подают на гражданство - из-за чего такая очередь перед хайкиным скопилась. приоритет беженцам. бред.
Ответить
Artemka444
1762550651
Да хрен на него просто И писать реже надо про таких так то
Ответить
