Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов информацию о том, что вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин хочет получить норвежское гражданство.
– Первое – у Никиты уже есть другое гражданство: помимо российского, он имеет паспорта Великобритании и Израиля. Поэтому, даже если он получит норвежское гражданство, это ни на что не повлияет. Несмотря на это, он останется вратарем сборной России.
Если же он получит вызов и будет заигран за Норвегию, то вопрос со сборной России отпадет сам по себе.
– Вы с Никитой не общались на эту тему?
– Мы это не обсуждали. На сегодняшний день все остается как есть.
– Как вы сами отреагировали на эту новость? Например, главный тренер сборной Норвегии уже изъявил желание вызвать Хайкина в команду.
– Я хочу, чтобы у Никиты все было так, как он хочет, чтобы у него все было хорошо. Если он получит вызов, я буду за него только рад. У нас сейчас нет официальных матчей, поэтому, если он будет нужен сборной Норвегии и сыграет за нее, я с пониманием отнесусь к этому решению.
- Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.
- 29-летний голкипер выступает за «Будe-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда он уезжал в английский «Бристоль Сити».
- Голкипер провел большую часть карьеры за рубежом, только в 2015 году выступал за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани».
- Хайкин является рекордсменом среди россиян по матчам в еврокубках за иностранные команды – всего провел 54 встречи, включая игры квалификационных раундов.