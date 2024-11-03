Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов информацию о том, что вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин хочет получить норвежское гражданство.

– Первое – у Никиты уже есть другое гражданство: помимо российского, он имеет паспорта Великобритании и Израиля. Поэтому, даже если он получит норвежское гражданство, это ни на что не повлияет. Несмотря на это, он останется вратарем сборной России.

Если же он получит вызов и будет заигран за Норвегию, то вопрос со сборной России отпадет сам по себе.

– Вы с Никитой не общались на эту тему?

– Мы это не обсуждали. На сегодняшний день все остается как есть.

– Как вы сами отреагировали на эту новость? Например, главный тренер сборной Норвегии уже изъявил желание вызвать Хайкина в команду.

– Я хочу, чтобы у Никиты все было так, как он хочет, чтобы у него все было хорошо. Если он получит вызов, я буду за него только рад. У нас сейчас нет официальных матчей, поэтому, если он будет нужен сборной Норвегии и сыграет за нее, я с пониманием отнесусь к этому решению.