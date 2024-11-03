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    • Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

    Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов информацию о том, что вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин хочет получить норвежское гражданство.

    – Первое – у Никиты уже есть другое гражданство: помимо российского, он имеет паспорта Великобритании и Израиля. Поэтому, даже если он получит норвежское гражданство, это ни на что не повлияет. Несмотря на это, он останется вратарем сборной России.

    Если же он получит вызов и будет заигран за Норвегию, то вопрос со сборной России отпадет сам по себе.

    – Вы с Никитой не общались на эту тему?

    – Мы это не обсуждали. На сегодняшний день все остается как есть.

    – Как вы сами отреагировали на эту новость? Например, главный тренер сборной Норвегии уже изъявил желание вызвать Хайкина в команду.

    – Я хочу, чтобы у Никиты все было так, как он хочет, чтобы у него все было хорошо. Если он получит вызов, я буду за него только рад. У нас сейчас нет официальных матчей, поэтому, если он будет нужен сборной Норвегии и сыграет за нее, я с пониманием отнесусь к этому решению.

    • Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.
    • 29-летний голкипер выступает за «Будe-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда он уезжал в английский «Бристоль Сити».
    • Голкипер провел большую часть карьеры за рубежом, только в 2015 году выступал за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани».
    • Хайкин является рекордсменом среди россиян по матчам в еврокубках за иностранные команды – всего провел 54 встречи, включая игры квалификационных раундов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2024 22:02
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730662058
    У наХайкина не набор паспортов,а колода карт.Может веером их раскладывать при пересечении любой границе ,и вопрошать:Вам какой подойдёт??? Безусловно,именно такой вратарь просто должен быть членом сборной у такого тренерского штаба.У них тоже россыпь паспортов есть.
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    BRO_football
    1730662370
    У нас и своих вратарей полно. А Хайкин пусть с Россией даже не связывается, если не хочет испортить карьеру.
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    zigbert
    1730730749
    Вот проблема то. Не пострадает сборная России от его отсутствия. Пусть сам выбирает себе свой путь.
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